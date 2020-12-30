Как выбрать детскую золотую цепочку?

Помните, что дети гораздо активнее и подвижнее взрослых.

Именно поэтому следует подобрать первое в их жизни ювелирное изделие, которое будет отличаться не только качеством и стилем, но и прочностью.

Где покупать детские драгоценности

Изделия из золота и правда можно считать драгоценными, что оправданно их зачастую внушительной стоимостью. Однако есть ресурсы, где цены умеренные, соответствуют качеству предложенной продукции. Так, на ресурсе https://tangogold.com.ua/zolotye-detskie-cepochki/ можно подобрать ювелирное украшение из золота, которое максимально подойдет своему будущему маленькому обладателю.

Оптимальная длина

Оптимальная длина золотого изделия для ребенка 35-40 сантиметров. Существуют модели цепочек, в которые по мере взросления ребенка можно добавлять дополнительные звенья. Обратите внимание на такую функцию, если хотите, чтобы цепочка осталась с ребенком на всю жизнь. Также можно приобрести для вашего чада ювелирный шнурок, поверх которого для красоты нанизывают золотые бусины. Застежка и подвеска в таком случае также должны быть изготовлены из золота, дабы комплект выглядел цельным и изысканным.

Подбираем согласно возраста

При выборе детской цепочки из золота руководствуйтесь в первую очередь информацией о возрасте ребенка. Для совсем еще крох выбирайте простые, незамысловатые изделия. С дошкольниками уже можете посоветоваться, какое бы украшение он предпочел бы сам. Особенно, это касается девочек, которые так и норовят примерить мамины украшения.

Подарок от крестных

Не секрет, что традиционный подарок на крещение ребенку от его крестных – цепочка и крестик, который послужит оберегом. Изделия из золота – лучший вариант для малыша, поскольку бижутерия из более дешевых сплавов может привести к раздражению кожи при длительном контакте. Учитывайте, что цепочка по граммам должна перевешивать крестик в два раза.

Самый популярный вид плетения

Вариантов плетений золотых цепочек более 70 видов. Рассмотри самые подходящие из них для детворы:

Якорное – незамысловатое плетение, когда круглые или овальные звенья крепятся перпендикулярно друг другу.

Морское плетение – особый имеет перемычки в середине звеньев из драгоценного металла. Существуют такие подвиды плетений: «бельцер», «венецианское», «кордовое».

Панцирное – прочное плетение, в котором звенья шлифуются и находятся в одной плоскости. Плетения «ромбо», «фигаро» и «нонна» прекрасно подойдут ребенку.