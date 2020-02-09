Как выбрать диван? Практические советы от знатоков «диванного дела»

Ваша цель — купить диван? Задача сложная. Без знания тонкостей вопроса можно прогадать. Правила выбора? Скажем, есть общие рекомендации, к которым стоит прислушаться при покупке. Основные:

ПЕРВЫЙ МОМЕНТ — где искать диван? Конечно, можно устроить забег по мебельным магазинам города. Но учтите: в «реальных» салонах выбор может быть более чем скромным. Приплюсуйте сюда время, потраченное на перемещение между салонами (а вдруг всё без толку?), и… отправляйтесь в виртуальное пространство Интернет. В онлайн шансов найти изделие «по душе» будет больше. Однозначно заслуживают внимания платформы с оптимизированной системой поиска. В этот интернет-магазин, к примеру, заглянуть точно стоит — https://krovat.ru/divany/. Здесь же ещё один совет: не берите дивану, только просмотрев все предложения. Вдумчиво и обстоятельно.

ВТОРОЕ ПРАВИЛО. Добротные современные диваны весьма функциональны. Могут «трудиться» кроватью в спальне, зрительным залом перед телевизором, мягким уголком на кухне, игровой территорией в детской комнате и т.д. От чего зависит их «работоспособность»? От использованного механизма трансформации, а он бывает нескольких видов:

«Книжка». Отодвигается «пристенная» часть. Под сиденьем есть ниша, в которой можно хранить вещи.

«Еврокнижка» — усовершенствованная «книжка», но вперёд выдвигается сиденье.

«Клик-кляк». Диван имеет не только основные виды раскладки «лёжа» и «сидя», но и промежуточные — «полулёжа» и «полусидя». Удобны в использовании, но не приспособлены к повышенным нагрузкам.

«Телескоп». Диван состоит из трёх блоков. При раскладке сначала выдвигаются сиденья, затем опускается спинка, а пустое пространство дополняется матрасом.

«Аккордеон». Три элемента при выдвижении трансформируются в одну плоскость.

«Тик-так» или «Пантограф». Эта диванная конструкция аналог «еврокнижки», но сиденье выдвигается при помощи пружины (колёс, как правило, нет).

«Дельфин» или «Кенгуру» или «Микролифт». Именно эти конструкции специалисты советуют выбирать для ежедневного использования. Действие: из-под сидения выдвигается платформа, затем она поднимается механизмом-лифтом.

Раскладушки («франзцузские», «бельгийские», «американские» и т.д.) двойного и тройного сложения. Конструкцию разворачивается вперёд и фиксируется на специальных дугах. В некоторых моделях есть короба для хранения белья.

Какая конструкция наиболее комфортная? На любителя, конечно. Но специалисты «пальму первенства по комфорту» отдают «еврокнижке», тогда как раскладушки для сна использовать будет не очень удобно.

РЕКОМЕНДАЦИЯ №3. Срок эксплуатации дивана зависит от его каркаса. А он может быть:

деревянным. Он прочный, прослужит долго. Может быть изготовлен из разных сортов древесины. Это может быть бук, дуб, орех и ясень.

металлическим. Надёжная прочность — гарантирована, если соединения и сварные швы сделаны основательно, а их покрытие — антикоррозийное или хромированное.

на каркас из ДСП больших надежд лучше не возлагать. При ежедневной эксплуатации прослужит недолго.

Есть ли бескаркасные изделия? Да, есть. Они принимают форму тела. Хороши для детской комнаты. Бескаркасные конструкции не травмоопасны.

На чём ещё нужно сделать акцент, выбирая диван?

На наполнитель:

поролон. Главная проблема — служит недолго.

пенополиуретан — более надёжен, чем поролон, так что срок службы диванов с таким наполнением более долгий.

латекс — диванные блоки, благодаря высокой эластичности материала, повторяю форму тела, быстро приходя в исходное положение. Плюсы такого наполнителя также в том, что он экологичен и гипоаллергенен. Его часто используют для производства изделий с ортопедическим статусом.

«пружинное» наполнение делает мебель удобной. На долгий срок службы рассчитывать можно, если установлены качественные пружинные блоки.

На материал обивки. Для комфортной эксплуатации она должна быть маскимально устойчива к «раздражителям»:

тефлоновая пропитка обладает водоотталкивающими свойствами. Случайно пролитая жидкость не впитается в ткань, а стекает.

шенилл (похож на кожу) отличается высокой износостойкостью. Материал устойчив к загрязнениям.

микрофибра. Надёжная, стойкая к износу, прочная ткань. Преимущество в том, что этот материал не выгорает на солнце и не линяет.

флок — ткань терпимо относится к царапинам — важный параметр для владельцев животных. Но! Флок впитывает запахи, так что кухня или столовая как площадка для расположения дивана — исключены.

рогожка – прочный материал, без последствий переживающий небольшие загрязнения. Правда, владельцам домашних животных от покупки диванов с такой обивкой лучше воздержаться — от царапин материал растягивается, а повреждения удалить вряд ли получится.

гобелен — ткань прочная и неприхотливая в уходе. Материал можно стирать, обрабатывать химическими составами.

лён. Да, эта ткань практичная и экологичная, но выглядит она невзрачно. Ещё один минус: жёсткая на ощупь.

велюр — ткань со знаком качества. Усадки не даёт, не растягивается, выглядит изыскано, но к загрязнениям восприимчивая.

В завершение: диваны — изделия, срок эксплуатации которых несколько лет. Покупая конструкцию, необходимо требовать гарантию! По стандарту на мягкие мебельные предметы она составляет 18 месяцев, так что соблюдение этого требования продавцом — прямое доказательство его добропорядочности.

иллюстрации: каталог