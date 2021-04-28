Скважина на воду – единственный эффективный способ водоснабжения частных домов и участков за пределами населенных пунктов, где нет централизованного водопровода. Чтобы оборудовать такую систему у себя в коттедже или на даче, необходимо подобрать подходящее оборудование. Разобраться, как выбрать насос для скважины, помогут опытные эксперты. Если вы сотрудничаете со специализированной компанией, то ее представители самостоятельно подберут подходящее оборудование. Но нередки случаи, когда владельцы загородных домов и участков самостоятельно пытаются обустроить скважину на территории. Тогда и выбор используемого оборудования они делают сами.

Критерии, влияющие на выбор насоса

Перед покупкой насосного и фильтрационного оборудования необходимо изучить и учесть следующие параметры:

статический уровень воды в скважине;

динамический уровень воды;

дебет;

диаметр используемой трубы;

общая глубина скважины.

Насос всегда должен находиться в воде, вне зависимости от ее уровня, но эта характеристика постоянно меняется, в зависимости от притока или оттока грунтовых вод. Поэтому так важно сделать измерения динамического и статического уровня, чтобы решить, на какой глубине устанавливать оборудование.

Для таких целей применяют поверхностные или погружные насосы. Первые просты в обращении, доступны по цене, не требуют особых условий для монтажа. Они устанавливаются над поверхностью воды, работают по принципу всасывания. Такие конструкции подходят для неглубоких скважин на песок, используемых на дачных участках. Таким способом вы сможете получить воду в необходимом объеме для полива, но использовать ее для питья и приготовления пищи нельзя.

Если на участке бурят артезианскую скважину, глубина которой достигает 120-160 м, обычным поверхностным насосом не обойтись. Из-за значительной глубины размещения он не сможет нормально работать. В таких ситуациях используют погружные модели. Они работают практически бесшумно, система запускается автоматически, как только вы поворачиваете вентиль в доме.

Преимущества скважин на воду

Бурение скважины на воду позволяет создать автономную систему водоснабжения на участке, обеспечить себя постоянным доступом к качественной питьевой воде. Все эти преимущества доступны при условии правильно подобранного оборудования. Стоит разобраться в видах предлагаемых насосов, принципе их работы, чтобы понять, какие модели подходят для конкретных целей.