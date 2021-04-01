Как выбрать сервис для работы с паролями?

Сегодня сложно отыскать человека, который практически не пользуется электронной почтой, не зарегистрирован в социальных сетях и на прочих сайтах. Поэтому каждому стоит позаботиться о сохранности своих данных. С подобной задачей отлично справится программа для сохранения паролей https://webpass.pro/ua/, которую можно использовать даже компаниям. Детальнее о работе с такими сервисами и их пользе рассказываем в статье.

Как работает менеджер паролей?

Возможно, вам уже приходилось слышать о сервисах, в которых можно хранить идентификаторы для входа в аккаунты. Их называют диспетчерами — это специальное программное обеспечение, которое должно облегчить работу с комбинациями и другими чувствительными сведениями.

Такие системы можно условно сравнить с сейфом, только вместо кода их открывает мастер-пароль. Получается, что вам необходимо запомнить только одну последовательность, и у вас всегда будет доступ к остальным паролям.

Чтобы программы для хранения паролей были безопасными и неуязвимыми для внешних атак, в них применяются стойкие алгоритмы шифрования. Самый распространенный — протокол AES-256, который при каждом входе в кабинет произвольно формирует уникальный цифровой код. Благодаря ему видеть данные в исходном состоянии можете исключительно вы.

Кроме хранилища для идентификаторов, онлайн-менеджеры выполняют и другие задачи:

позволяют сохранять номера банковских карт, лицевых счетов, PIN-коды и подобную информацию требующую защиты в интернете;

создают надежные и рандомные комбинации по заданным характеристикам с помощью онлайн-генератора, которым оснащена практически каждая программа;

облегчают авторизацию на ресурсах, поскольку запоминают коды доступов для конкретных ресурсов и поддерживают функцию автозаполнения форм.

Это лишь базовые функции сервисов, однако возможности корпоративных диспетчеров существенно шире.

Локальный или онлайн-диспетчер?

Все менеджеры можно условно разделить на две группы:

онлайн-ресурсы, хранящие информацию в облаке;

программы, которые записывают данные на компьютере.

Стоит сказать, что большинство пользователей отдают предпочтение первой категории. Это связано с их доступностью на любом устройстве и удобством использования.

Онлайн-сервисы синхронизируются между устройствами, могут иметь плагин для автоматического внесения данных из браузера и поддерживаю биометрическую авторизацию.

Конечно, нужно убедиться, что разработчики системы не имеют доступа к вашим данным. Но для этого просто необходимо внимательно подойти к выбору программы, ознакомиться с ее особенностями и отзывами.

Устанавливаем мастер-пароль: важные рекомендации

Не стоит полагаться только на алгоритмы шифрования. На самом деле уровень защиты сведений во многом зависит от надежности мастер-пароля.

Чтобы придумать сложную последовательность, которую вы точно не забудете, рекомендуем воспользоваться этой инструкцией:

возьмите за основу предложение. Это может быть высказывание любимого героя из фильма или поговорка, которую часто повторяет ваш родственник. Запомните, что вводить фразы на русском языке нельзя, поэтому самый простой способ — переключить раскладку;

добавьте цифры. Только не устанавливайте свой мобильный номер или дату рождения. Лучше привяжите цифры к предложению. Это может быть год выхода фильма или год рождения родственника;

измените пунктуацию. Правильные знаки препинания — лучший подарок для киберпреступников. Рекомендуем не только убрать запятые и точки (кстати, большинство ресурсов не пропускают их в паролях), но и изменить регистр отдельных букв;

используйте знаки. Самый запоминающийся вариант — заменить ими пробелы. Можно поставить слеши или нижнее подчеркивание.

Но и на мастер-пароле все не заканчивается. Убедитесь, что в системе подключена двухфакторная аутентификация. Она послужит дополнительной защитой и предотвратит несанкционированный доступ, если кто-то сумеет подобрать ваш мастер-пароль.

Защита персональных данных в интернете — задача, актуальная для каждого интернет-пользователя. И ничто не справится с ней лучше, чем надежный онлайн-менеджер.

Источник информации: менеджер паролей https://webpass.pro/.