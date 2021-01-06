Как выбрать сканер для штрихкода

50 лет назад большинство товаров стало маркироваться с помощью штрихкода. Это информация о продукте, которая зашифрована в комбинацию букв и символов.

«Прочитать» этот код может специальное устройство — сканер. Разбираться в видах сканеров и понимать отличия необходимо каждому руководителю.

Какие бывают считыватели штрихкодов?

Выбирая сканер для работы, следует учесть множество факторов. Тип устройства зависит от того, с какими товарами придется иметь дело. Разные категории продукции маркируются по-своему, и для считывания штрихкода в строительном магазине требуется один вид сканера, а для магазина бижутерии — другой. Давайте разберемся в вопросе, какие существуют сканеры штрихкода на сайте https://itscan.ru/catalog/skanery-shtrih-koda и рассмотрим их классификацию.

По типу сканирующего модуля устройства делятся на светодиодные, лазерные и фотосканеры. В зависимости от способа эксплуатации — наручные, стационарные и смешанные. По способу передачи информации — на проводные и беспроводные модели.

Проблемы при выборе сканера для штрихкода

Рынок приборов для считывания штрихкодов огромен. Это объясняется большим спросом на сканеры, без них не обходится работа ни одного магазина и склада. Обеспечить бесперебойный рабочий процесс — задача любого руководителя, от правильности выбора считывающего устройства зависит успешность всего бизнеса. При покупке сканера следует обращать внимание на следующие моменты:

С какой категорией товаров придется работать устройству? Очевидно, что товары бытовой техники отличаются четкими, хорошо читаемыми штрихкодами. На предметах канцелярии встречаются деформированные и мелкие этикетки. В зависимости от этого и стоит делать окончательный выбор. Проверка сканера до покупки — процедура обязательная, ею нельзя пренебрегать. Некачественные подделки встречаются на каждом шагу, хороший сканер прочитает любую, даже самую затертую или смятую этикетку. Площадь охвата сканера — важный параметр, дешевые считыватели могут захватывать соседние штрихкоды, создавая неудобства в работе. От качества беспроводного модуля зависит скорость работы считывателя и его производительность.

Где купить сканеры для штрихкода

Ассортимент сканеров для считывания штрихкодов огромен. Множество фирм предлагает самые различные устройства, которые отличаются ценой и функциональными особенностями. Помощь опытных консультантов в этом вопросе бывает необходима. Гарантия на товар — обязательное условие при покупке сканера для предприятия. Понимая, какая модель подходит конкретному магазину или складу, можно обратиться к проверенным поставщикам на сайте https://itscan.ru/.

Внедрение профессиональных сканеров для чтения штрихкодов и других технически сложных устройств способно улучшить работу магазина или склада, сократить убытки и повысить выручку. Рынок постоянно меняется, чтобы предприятие сохраняло конкурентоспособность, важно принимать правильные решения.