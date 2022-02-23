Как выгодно осуществить доставку посылки из Китая

Близкое географическое расположение Китая к России открывает широкие горизонты для сотрудничества и выстраивания выгодных торговых отношений. В данный момент из поднебесной можно заказать самые разнообразные товары в любом количестве. Услуги по перевозке обеспечивают логистические компании, такие как 1kargo. В обеих странах есть представительства и офисы — это значительно упрощает процесс заключения договоров на поставку. После подписания контракта к клиенту прикрепляется личный менеджер, который контролирует весь процесс доставки, начиная от погрузки и заканчивая тем, что клиент уже получил свой заказ непосредственно прямо в руки.

Дополнительные преимущества услуг операторов-перевозчиков

Заказ товара из другой страны подразумевает возникновение множества бюрократических вопросов. Например, при пересечении границы необходимо оформить немалое количество документов. Для человека, который ни разу с таким не сталкивался, это может стать настоящей проблемой. Чтобы избавить своих клиентов от такой суеты, компания 1kargo берет на себя решение и урегулирование данных вопросов. Может иметь место пересечение сразу двух границ (и Беларуси, и России), что добавит дополнительных хлопот. Отслеживать движение заказа можно с помощью специального трекинга — это очень удобно и практично; в любой момент можно посмотреть, где сейчас находится груз.

К тому же фирма предоставляет услуги по организации переговоров с помощью переводчика — это очень сподручно в плане налаживания доверительных отношений и продолжения сотрудничества. Клиент может напрямую пообщаться с производителем и при возможности договориться о скидках.

Способы перевозки

Учитывая габариты груза и его характеристики, способы доставки посылок из Китая могут быть достаточно разнообразными, например:

авиаперевозки. Данный способ отлично подходит для посылок с небольшими габаритами. Преимущество — это скорость доставки. Но есть и недостаток, на который следует обратить внимание — цена. Поэтому заказывать доставку объемных товаров данным способом будет нерентабельно;

по морю. Водное сообщение считается одним из самых выгодных. Как правило, таким образом доставляют автомобили и контейнеры. Единственный недостаток — это отсутствие водного сообщения в некоторых регионах, поэтому клиенту придется заказывать дополнительный транспорт;

автоперевозки. На грузовых авто можно доставлять относительно небольшие объемы товаров. Такой способ может занять больше времени по сравнению с вышеперечисленными. На дороге иногда возникают самые непредвиденные ситуации, предугадать которые невозможно: ДТП, гололед, поломка авто, проблемы с автоинспекцией, перегруз. Вдобавок на некоторых федеральных трассах в летний период доставка тяжелых грузов запрещена;

перевозки по железной дороге. Этот способ можно назвать самым популярным и востребованным. Первым преимуществом является очень развитая система железных дорог по всей стране, что позволяет доставлять заказ даже в самые отдаленные участки страны. Отталкиваясь от характеристик груза, можно подобрать вагон, который будет отвечать всем требованиям. К примеру, зерновые культуры очень боятся взаимодействия с водой, поэтому для них используется закрытый герметический вагон. Есть и специальные изометрические агрегаты, которые предназначены для перевозки скоропортящихся продуктов питания.

Стоит отметить и то, что стоимость ж/д перевозки зависит от длины маршрута. Чем дальше будет пункт назначения, тем дешевле обойдется данная услуга, так что рентабельность вырастет прямо на глазах.

Безопасность перевозки

Каждая отправка подлежит страховке — это входит в общую стоимость. Без данного условия логистическая компания не будет оказывать свои услуги. Перед каждой отправкой все вагоны и контейнеры пломбируются, чтобы предотвратить их вскрытие и хищение товара.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!