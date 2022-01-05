Как зарабатывать в Тик Токе за лайки большие суммы

Заработок в Тик Токе напрямую зависит от популярности видеороликов, которые выкладываются на канале. Если достичь ее простым путем не получается, то на помощь приходят специальные СММ-сервисы. Суть их работы – помочь заработать блогеру и вывести его видео в топ.

Как зарабатывают деньги за лайк в Тик Токе — примеры и расчёты

Для того чтобы начать получать доход в Тик Ток, изначально нужно проработать свой контент. Просто начать снимать и выкладывать ролики на разные темы – не выход. Стоит проштудировать самые популярные запросы в сети и выбрать одно направление, в котором будет дальше работать ваш канал. Популярность страницы напрямую зависит от количества лайков под публикациями, следовательно, нужно основательно постараться, чтобы в первые сутки это количество достигло 10000 сердец. Обычные способы типа маслайкинга или проставления хештегов тут не помогут. Стоит выбрать 100% вариант, который сможет продвигать публикацию в верхние позиции топа и получить тот самый результат, которой ожидает каждый блогер. Речь идет о платной накрутке лайков через специальную систему СММ.

Накрутить живые лайки в Тик Ток дешево можно на сайте ДокторСММ https://doctorsmm.com. По статистике, этот ресурс является одним из самых надежных и популярных среди блогеров миллионников.

Если говорить о суммах, которые получают топовые тиктокеры, то можно привести следующие примеры:

Даня Милохин. Доход этого молодого человека составляет более миллиона рублей в месяц. Он снимает короткие ролики с танцами и смешные приколы. Целевая аудитория блога – это подростки в возрасте от 13 до 19 лет. Платформа начала выплачивать ему первые гонорары, когда счетчик его подписчиков перевалил за 40000 фолловеров;

Дина Саева. Девушка активно развивает свой канал, танцует и снимает видео на социальные темы. Средний доход блогерши в месяц равен примерно 800 000 рублей.

Эти примеры вживую показывают, насколько сегодня реально можно начать зарабатывать в Тик Токе на лайках. Как видно, представленные личности полностью отдали свою жизнь любимому делу. Снятие интересных роликов сделало их не только популярными, но и богатыми людьми. Однако без платной накрутки тут не обошлось. https://prtut.ru/nakrutka-lajkov-v-tik-tok/ — также накрутка лайков по низкой цене на Тик Ток доступна на сайте пртут.

Небольшие вложения в развитие своего контента обязательно принесут положительный отклик. Именно поэтому лучше всего выбирать проверенных помощников, таких как сайт «ДокторСММ».

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