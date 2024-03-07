Как живет рыбацкая артель в Алупке

Глава администрации Ялты Янина Павленко, вместе с председателем ялтинского горсовета Константином Шимановским посетили рыбацкую артель, которая существует в Алупке с незапамятных времён. Сегодня здесь трудятся 65 рыбаков, в удачный сезон добывают до 80 тонн рыбы, которую продают по ценам значительно ниже магазинных (30 рублей за кг).

Власти пытаются и артель сохранить, и прибрежную зону Алупки благоустроить, и рыбаков не обидеть, и документы артели в порядок привести. Сложности есть.

Сейчас ждём средства из Резервного Фонда РФ на восстановление набережных и пляжей Алупки после «шторма века». И крайне важно увязать уникальную артель с общей концепцией благоустройства. Вместе с рыбаками, архитекторами, дизайнерами думаем, как привести территорию в порядок, дооформить документы, решить вопрос с доступом — единственная дорога проходит через территорию Воронцовского дворца, — рассказала Янина Павленко.

По ее словам, есть неплохая идея — организовать вблизи рыбный рынок, который однозначно будет востребован как местными жителями, так и гостями. Мало того «артельный рыбный рынок» может стать еще и туристическим объектом Алупки.

Фото: Telegram-канал Я.Павленко.