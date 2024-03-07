Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Как живет рыбацкая артель в Алупке
актуально в республике
Как живет рыбацкая артель в Алупке

Как живет рыбацкая артель в Алупке

Опубликовал: CrimeaPRESS в Жизнь в Республике 13:06 07.03.2024

Глава администрации Ялты Янина Павленко, вместе с председателем ялтинского горсовета Константином Шимановским посетили рыбацкую артель, которая существует в Алупке с незапамятных времён. Сегодня здесь трудятся 65 рыбаков, в удачный сезон добывают до 80 тонн рыбы, которую продают по ценам значительно ниже магазинных (30 рублей за кг).

Как живет рыбацкая артель в Алупке

Власти пытаются и артель сохранить, и прибрежную зону Алупки благоустроить, и рыбаков не обидеть, и документы артели в порядок привести. Сложности есть.

Как живет рыбацкая артель в Алупке

Сейчас ждём средства из Резервного Фонда РФ на восстановление набережных и пляжей Алупки после «шторма века». И крайне важно увязать уникальную артель с общей концепцией благоустройства.  Вместе с рыбаками, архитекторами, дизайнерами думаем, как привести территорию в порядок, дооформить документы, решить вопрос с доступом —  единственная дорога проходит через территорию Воронцовского дворца, — рассказала Янина Павленко.

Как живет рыбацкая артель в Алупке

По ее словам, есть неплохая идея — организовать вблизи рыбный рынок, который однозначно будет востребован как местными жителями, так и гостями. Мало того «артельный рыбный рынок» может стать еще и туристическим объектом Алупки.

Узнайте больше:  За два дня в Крыму арестовали 10 членов "Хизб ут-Тахрир"

Как живет рыбацкая артель в Алупке

Фото: Telegram-канал Я.Павленко.

Просмотры: 18

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Ялта

Комментарии для сайта Cackle
Ялта
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.