Какие документы нужны для работы в такси

Конечно, это не самая простая, не самая благодарная и не самая высокооплачиваемая работа, но всегда популярная и желанная тысячами автолюбителей. И она связана с устойчивыми стереотипами. Например, «катайся себе по городу в удовольствие» или «машина есть, гаджет есть, настроил программу и поехали», «город знаю, буду таксовать». Эти заблуждения рассеиваются на практике, поэтому позволим себе несколько советов для тех, кто решил попробовать себя в такси.

Начнем с документов. Один из распространенных запросов в поисковых системах: лицензия на такси цена. И он не бесполезный! Понятие «лицензия» — дань традиции, устоявшееся определение. По букве закона, это разрешение на работу в такси, ведь лицензия подразумевает ведение лицензионной деятельности, а перевозка пассажиров таковой не является. Но по строгости запрета работать без оной бумаги – действительно, не просто разрешение, а лицензия. Без нее – уже не такси, а «грачевание», со всеми минусами, рисками и ответственностью.

Лицензия на такси стоит денег, где-то ее оформить сложнее, где-то проще. Важно помнить, что не следует доверять первому попавшемуся предложению в Сети, оформить лицензию «за копейки» или каким-нибудь онлайн «чудо-акциям». Щедрость в делах, как минимум, странна, а уж мошенников нынче в Интернете, больше, чем в реальной жизни. Поэтому доверяйте профессионалам, компаниям с опытом работы, устойчивой репутацией, отзывами реальных клиентов, наконец, с честными ценами.

Нюанс: такая лицензия выдается только ИП или ООО. Не зарегистрированы? Ознакомьтесь с комплексными предложениями и регистрации в ФНС, и получения разрешения на работу в такси. Для тех, кто ценит свое время, — разумное предложение.

Думаете, что бумажная волокита, это все? Еще один «подводный камень» — требования к автомобилю (будущему такси). Все они определены в ч. 16 ст. 9 Закона о такси. Есть желание изучайте цветографические схемы, полоски и требования к цвету авто (это отдано на откуп регионам – в Москве, например, такси – желтые, а в Мособласти – белые)… Но комплексное предложение и оформления документов и оклейки, подготовке автомобиля – не самое глупое. Подробнее – на сайте Центра развития и поддержки такси (по ссылке, указанной выше). Здесь же можно не только заказать нужную услугу по честной цене, но и получить консультации специалистов, посмотреть видеоотзывы, разобраться в документации.

Если уж решили обратиться за помощью к профессионалам, помните, от вас все равно понадобится ряд документов:

паспорта (и гражданский владельца и технический на авто),

водительское удостоверение (подтверждающее необходимый стаж не менее 5 лет),

регистрационное свидетельство авто.

Как было сказано ранее, нужно позаботиться о регистрации ИП или ООО, подготовить должным образом машину… В том-то и преимущество быстрого оформления, что всю организационную и подготовительную работу за вас выполнят специалисты Центра. Еще не передумали поработать в такси? Тогда знаете, по какой ссылке обращаться за помощью.