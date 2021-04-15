Какие дороги ремонтируют на Южном берегу Крыма в апреле

Подрядная организация ГУП РК «Крымавтодор» выполняет комплекс ремонтных работ на Южном берегу Крыма по замене дорожного полотна межмуниципального пользования и обустройству прилегающих территорий. Масштабные работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

На участках автодорог общего пользования межмуниципального значения «Малый Маяк – Бондаренково», «Ялта — Севастополь – Гаспра», «Лазурное — Рабочий уголок», «Ливадия – Симеиз», «Малый Маяк – Кипарисное», «Гончарное — Ялта — Нижняя Ореанда», «Малый Маяк – Утес», «Ялта — Севастополь — Симеиз» ведутся работы по демонтажу дорожных знаков, не соответствующих нормативным требованиям и установке новых, подготовке основания под бортовой камень, установке бортового камня, фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия, устройству выравнивающего и нижнего слоев покрытия, ремонту подпорных стен, демонтажу барьерных ограждений.

По словам подрядчика, если погодные условия не ухудшатся, большинство участков дорог будут сданы ранее намеченных сроков. С полным перечнем дорог можно ознакомиться по ссылке .

Фото и информация: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).