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Какие дороги ремонтируют на Южном берегу Крыма в апреле

Какие дороги ремонтируют на Южном берегу Крыма в апреле

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:33 15.04.2021

Подрядная организация ГУП РК «Крымавтодор» выполняет комплекс ремонтных работ на Южном берегу Крыма по замене дорожного полотна межмуниципального пользования и обустройству прилегающих территорий. Масштабные работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Какие дороги ремонтируют на Южном берегу Крыма в апреле

На участках автодорог общего пользования межмуниципального значения «Малый Маяк – Бондаренково», «Ялта — Севастополь – Гаспра»,  «Лазурное — Рабочий уголок», «Ливадия – Симеиз», «Малый Маяк – Кипарисное», «Гончарное — Ялта — Нижняя Ореанда», «Малый Маяк – Утес», «Ялта — Севастополь — Симеиз» ведутся работы по демонтажу дорожных знаков, не соответствующих нормативным требованиям и установке новых, подготовке основания под бортовой камень, установке бортового камня, фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия, устройству выравнивающего и нижнего слоев покрытия, ремонту подпорных стен, демонтажу барьерных ограждений.

Какие дороги ремонтируют на Южном берегу Крыма в апреле

По словам подрядчика, если погодные условия не ухудшатся, большинство участков дорог будут сданы ранее намеченных сроков. С полным перечнем дорог можно ознакомиться по ссылке.

Какие дороги ремонтируют на Южном берегу Крыма в апреле

Фото и информация: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).

Какие дороги ремонтируют на Южном берегу Крыма в апреле

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