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Какие памятные мероприятия пройдут в Ялте в годовщину аварии на ЧАЭС  

Какие памятные мероприятия пройдут в Ялте в годовщину аварии на ЧАЭС  

Опубликовал: CrimeaPRESS в События в Крыму 12:38 23.04.2021

26 апреля — День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. В этом году исполнится 35 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. К скорбной дате в Ялте запланирован ряд мероприятий.

В понедельник в администрации Ялты состоится встреча главы администрации города Янины Павленко с председателем Ялтинской общественной организации «Память Чернобыля» Иваном Гладуном. Совместно с представителями департамента они обсудят перспективу установки памятника ликвидаторам и жертвам радиационных катастроф.

В 13:00 в сквере у дома №18 по улице Киевской состоится траурный митинг и возложение цветов к памятному знаку. В траурном митинге запланировано участие чернобыльцев и членов их семей,  руководства города и духовенства.

Памятные мероприятия 26 апреля также пройдут в Алупке и посёлках ЮБК, в школах и учебных заведениях запланировано проведение тематических занятий.

Информация и фото: отдел информполитики ялтинской администрации.

 

Какие памятные мероприятия пройдут в Ялте в годовщину аварии на ЧАЭС  

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