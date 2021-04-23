Какие памятные мероприятия пройдут в Ялте в годовщину аварии на ЧАЭС

26 апреля — День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. В этом году исполнится 35 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. К скорбной дате в Ялте запланирован ряд мероприятий.

В понедельник в администрации Ялты состоится встреча главы администрации города Янины Павленко с председателем Ялтинской общественной организации «Память Чернобыля» Иваном Гладуном. Совместно с представителями департамента они обсудят перспективу установки памятника ликвидаторам и жертвам радиационных катастроф.

В 13:00 в сквере у дома №18 по улице Киевской состоится траурный митинг и возложение цветов к памятному знаку. В траурном митинге запланировано участие чернобыльцев и членов их семей, руководства города и духовенства.

Памятные мероприятия 26 апреля также пройдут в Алупке и посёлках ЮБК, в школах и учебных заведениях запланировано проведение тематических занятий.

Информация и фото: отдел информполитики ялтинской администрации.