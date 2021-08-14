Какие «слабые места» у вариаторов?

Проблемы с вариатором CVT не сильно отличаются от проблем с автоматическими трансмиссиями других типов.

Но если вы еще не разобрались в вариаторах, в этой статье будет рассказано, что они из себя представляют и с какими вопросами вы можете столкнуться во время эксплуатации автомобиля с коробкой данного типа.

Почему у разных трансмиссий разные «слабые места»?

Трансмиссии невероятно сложные и невероятно замысловатые механизмы. Они является составной частью автомобиля, но сама по себе она представляет набор множества различных компонентов, которые должны работать вместе, чтобы передавать мощность от двигателя на колеса. Некоторые типы коробок передач имеют более слабые или более сильные компоненты, чем другие. Некоторые виды трансмиссий по-разному взаимодействуют с другими компонентами. И, конечно же, люди склонны по-разному использовать разные коробки передач во время вождения. Хотя это скорее относится к механическим и автоматическим коробкам передач.

Что такое CVT?

Разница между трансмиссией CVT и АКПП не так разительна, как между автоматической и механической коробкой передач. Все потому, что вариатор на самом деле является разновидностью автоматической коробки передач. CVT означает «бесступенчатая трансмиссия», так что да, определение «бесступенчатая трансмиссия» технически избыточно, но многие люди все еще используют эту фразу.

Как и все другие «автоматы», вариатор автоматически меняет передаточное число по мере движения автомобиля, поэтому водителю не нужно переключать передачи вручную. Автоматические коробки передач позволяют двигателю предлагать различные значения скорости и крутящего момента, сохраняя при этом относительно высокую скорость вращения. И трансмиссии CVT делают то же самое. Однако большинство автоматических трансмиссий имеют ограниченное количество передаточных чисел, но вариаторы могут безупречно переключаться в неограниченном диапазоне передаточных чисел. Они могут работать с постоянной частотой вращения, даже когда автомобиль движется с разными скоростями, благодаря чему вариаторы работают более плавно, чем другие коробки передач.

Какие проблемы могут быть с коробкой CVT?

Поскольку вариаторы предлагают общее улучшение по сравнению с традиционной АКПП, они не создают много проблем владельцу с эксплуатацией и обслуживанием. Большинство поломок не являются уникальными для вариаторов, хотя вариаторы подвержены ряду «болезней», вызванных нехваткой трансмиссионной жидкости. Возможно, самая большая проблема с вариаторами — это водители, которые думают, что это проблема с вариатором.

Звук работающего вариатора отличается от звука других трансмиссий, поэтому вы можете услышать неприятное жужжание или гул. Но эти звуки вполне нормальны для большинства вариаторов, поэтому можно не обращать внимание.

Чтобы выявить потенциальную проблему на этапе ее зарождения, не стоит пренебрегать регулярным посещением СТО, которое занимается ремонтом АКПП и вариаторов в СПб. Потенциальную проблему можно выявить на ранней стадии развития с помощью диагностического сканера. По коду ошибки можно с высокой долей вероятности оценить состояние трансмиссии и принять решение о ремонте или техническом обслуживании. Чем раньше проблема будет обнаружена, тем дешевле будет ремонт вариатора.