Какие улицы отремонтируют в Симферополе в этом году

В Симферополе продолжается текущий ремонт улиц. Бригады муниципального бюджетного учреждения «Город» продолжают выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия на улицах крымской столицы. Об этом сообщил начальник Департамента городского хозяйства администрации крымской столицы Якуб Зейтулаев.

Сегодня укладка горячего асфальта проводится в переулке Заводском. Также бригада «Города» устраняет повреждения покрытия проезжей части пневмонабрызгом на улице Марка Донского, завершаются дорожные работы на улице Чапаева, — отметил Якуб Зейтулаев. — В рамках ремонта особое внимание уделяется аварийно опасным участкам проезжей части. Благодаря принимаемым мерам удаётся оперативно устранять дефекты покрытия и не допустить его дальнейшего разрушения.

Кроме того, в список улиц, подлежащих ремонту в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», внесены изменения.

Из первоначального списка по дорожному ремонту исключили улицу Крымской Правды, взамен добавив улицу Промышленную и переулок Народный. Также в рамках проекта будут отремонтированы улицы: Садовая, Баррикадная, Суходольная, Мичурина, Парковая, Казанская, Ухтомского, Джанкойская, Белая, Школьная, Проездная, Жидкова, Южная, Автомагистральная, Жирова, переулки Чокрак и Багажный, Суворовский спуск и проезд к кладбищу Абдал.

В связи с изменениями в 2020 году в Симферополе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 21 объект улично-дорожной сети.