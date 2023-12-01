Какие ярмарки (и где) пройдут в ближайшее время в Симферополе

В Симферополе пройдёт ряд ярмарочных мероприятий. Об этом рассказали в администрации крымской столицы.
Пятница, 1 декабря: 8:00-16:00 — сезонная ярмарка по реализации цветов, рассады, саженцев и посадочного материала. Адрес: проспект Победы, 213а.
Суббота, 2 декабря:
- 7:00-14:00 – еженедельная сельскохозяйственная ярмарка, организованная муниципальным унитарным предприятием «Метроград» по адресам: улица Героев Сталинграда 8; улица Залесская, 97; улица Энергетиков, 2 (пгт. Грэсовский); улица Аэрофлотская, 16;
- 7:00-14:00 – расширенная ярмарка «выходного дня», организованная Министерством сельского хозяйства Республики Крым по улицам: Севастопольская, 80/3; улица Киевская, 177; Кечкеметская/Бела Куна;
- 8:00-16:00 — специализированная ярмарка по реализации книгопечатной продукции. Адрес: улица Киевская, 114.
Воскресенье, 3 декабря:
- 7:00-14:00 — традиционная сельскохозяйственная ярмарка. Адреса: улица Мате Залки, 17; улица Балаклавская, 119;
- 8:00-16:00 — специализированная ярмарка по реализации книгопечатной продукции. Адрес: улица Киевская, 114.
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С тегами: ярмарки в Крыму