Каких бед натворила сегодня стихия в Крыму

Дожди в Крыму превращаются из живительной влаги в буйство стихии. 4 июля в результате сильных ливней вышли из берегов реки Коккозка и Бельбек, подтопив ряд сел в Бахчисарайском районе. Однако и в других регионах «воскресный дождик» натворил бед. По данным ГУ МЧС России по РК, произошло подтопление двух подвальных помещений жилых многоквартирных домов в Красногвардейском районе. На месте работает 2 мотопомпы от МУП ЖКХ и оперативная группа спасателей.

В Ялте снова подтоплены жилые дома на улицах Кривошты и Вергасова.

Ситуация под контролем, все службы города, а также сотрудники МЧС работают на местах – оперативно устраняют последствия стихии. Убирают засоры ливневок, пилят упавшие деревья, отводят воду от домов, — рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко.

Под Судком оказались подтоплены два частных дома.

Сильный ливень в районе бухты Капсель, частично захватил Судак. Дождь резкий и мощный. Подтоплений явных не выявлено. Было два обращения от граждан, все силы мобилизованы. Группа мониторинга работает в районах русел рек, коммунальная техника выходит на расчистку небольших гравийных переметов, – рассказал глава администрации Судака Игорь Степиков.

В соцсетях сообщается о потоках воды на улицах Коктебеля и феодосийского поселка Орджоникидзе, но подтоплений жилого сектора там нет. И уж точно повезло Симферополю, где дождь начался с вечера, но его интенсивность не создала проблем коммунальным службам. Пока. Синоптики уверяют: пик циклона еще не пройден.

Фото: страницы в Facebook Я.Павленко и блогера Сандро.