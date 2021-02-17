Каким образом быстро получить деньги в интернет-сервисе LoviLave

Если очень срочно нужны денежные средства, все больше и больше граждан обращается к микрокредитам. Организации выдают небольшие суммы на короткие сроки. Как правило это до 10 000 гривен на месяц.

Микрокредиты онлайн очень популярны из-за простоты и скорости получения. Чтобы получить небольшую сумму, тратится около 15 минут, одновременно с этим никуда идти не требуется. Высокий процент одобрения и лояльность к заемщикам делает услуги микрофинансовых организаций наиболее востребованными.

Чем выделяется онлайн-сервис кредитования LoviLave

В Украине работает более 100 сервисов кредитования, однако фирма LoviLave готова предложить новый подход к оформлению кредитов.

В LoviLave имеется чат-бот, который помогает быстрее заполнять заявку и получать результат ее рассмотрения. На веб-сайте вас встречает робот Воли, помогающий отвечать на вопросы заявки. Таким образом, анкета заполняется в форме диалога: робот задает вопрос, а вы на него отвечаете.

Для удобства пользователей заявка была сокращена, здесь лишь шесть полей. Клиенту нужно указать номер телефона, ФИО, данные паспорта и ИНН. Сканы документов не нужны.

LoviLave — это первый интернет-сервис кредитования с чат-ботом. На других сайтах, на заполнение заявок придется тратить 5-10 минут, и еще до 30 минут ждать принятия решения. Благодаря небольшому количеству полей и подсказкам робота, заявку в LoviLave вы заполните за 1-3 минуты, а решение приходит через 30 секунд. После подписания договора деньги переводятся на карточку.

Как можно получить деньги в LoviLave

В сервисе LoviLave (https://lovilave.com.ua/) кредиты выдают всем гражданам Украины в возрасте от 21 до 70 лет. При этом наличие кредитов в других организациях, уровень дохода и место работы не играют роли. Показатель одобрения кредитов достигает 95%.

При первом обращении вы имеете возможность взять до 3000 гривен. Но уже после своего первого выплаченного займа некоторые клиенты могут получить доступ к максимально возможной сумме 10 000 гривен.

Укажите на калькуляторе время займа и сумму. Вы увидите сумму к возврату, ее возможно изменить, сдвигая ползунок.

Далее отвечайте на вопросы робота, займ оформляется в режиме быстрого диалога. Как в обычных офлайн точках выдачи, только не понадобится никуда ехать и ждать в очереди.

Ваша заявка будет отправлена на рассмотрение, данный процесс займет до 30 секунд.

В случае если кредит одобрен, клиенту нужно прикрепить карточку для получения денежных средств. Кроме этого осуществляется верификация карты, по этой причине на ней должна быть хотя бы 1 гривна.

Заключительный момент — подписание кредитного договора. Его следует прочитать и принять условия, отмечая свое согласие галочкой.

Сразу после этого робот Воли переводит нужную сумму денег на карту, и деньгами возможно пользоваться по своему усмотрению.

Быстрая оплата кредита

В LoviLave возможно не только оперативно получить деньги, но и также просто их вернуть. Для возврата предложено три варианта: погашение в личном кабинете, по реквизитам в кассе банка или удобная опция быстрой оплаты.

Если желаете вернуть деньги через личный кабинет, нужно авторизоваться в системе и выплатить достаточную сумму в 2 клика. Вводить заново реквизиты карты не требуется, карта уже в памяти. Деньги поступят мгновенно, платить возможно даже ночью.

Если на карте сейчас нет денег, можно погасить кредит наличными. В кабинете скачайте реквизиты и оплатите в кассе банка, оформив перевод. За это банк взимает комиссию, помимо этого, платеж может идти до 3-х дней, это следует учитывать.

Третий метод — оплата без авторизации. Достаточно ввести телефонный номер, и система покажет состояние займа, оформленного на данный номер. Вы сразу можете его погасить полностью или частично. Для этого необходимо будет ввести данные карты, при этом платеж проходит без комиссии и моментально. Данный вариант дает возможность погасить свой кредит, или кредит друга.

В LoviLave имеется опция автоматической пролонгации, ее можно использовать бесплатно. Необходимо погасить набежавшие проценты долга, не затрагивая сумму кредита, и договор будет продлен на обычных условиях. Это дает возможность избегнуть просрочки, штрафов и порчи кредитной истории, которые за ней следуют.

Преимущества сервиса LoviLave

Современный сервис выдачи кредитов выделяется скоростью и простотой оформления. Именно благодаря выдаче займа в режиме диалога с ботом, взять денежные средства тут возможно в 3 раза быстрее, чем в аналогичных сервисах.

В числе преимуществ:

Лояльное отношение к клиентам и высокий показатель одобрений.

Удобные методы возврата кредита.

Бесплатная пролонгация кредита.

Максимальная сумма кредита доступна сразу после закрытия первого займа (для некоторых клиентов).

Регулярные промокоды на скидки, которые высылаются постоянным клиентам.

Возможность реструктуризации (в персональном порядке).

Использовать онлайн-сервис LoviLave просто и безопасно, здесь используются современные протоколы защиты данных, сотрудники компании гарантируют конфиденциальность информации пользователей. На текущий момент — это самый быстрый и удобный кредит в Украине.