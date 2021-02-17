Каким образом быстро получить деньги в интернет-сервисе LoviLave

Если очень срочно нужны денежные средства, все больше и больше граждан обращается к микрокредитам. Организации выдают небольшие суммы на короткие сроки. Как правило это до 10 000 гривен на месяц.
Микрокредиты онлайн очень популярны из-за простоты и скорости получения. Чтобы получить небольшую сумму, тратится около 15 минут, одновременно с этим никуда идти не требуется. Высокий процент одобрения и лояльность к заемщикам делает услуги микрофинансовых организаций наиболее востребованными.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Чем выделяется онлайн-сервис кредитования LoviLave
В Украине работает более 100 сервисов кредитования, однако фирма LoviLave готова предложить новый подход к оформлению кредитов.
В LoviLave имеется чат-бот, который помогает быстрее заполнять заявку и получать результат ее рассмотрения. На веб-сайте вас встречает робот Воли, помогающий отвечать на вопросы заявки. Таким образом, анкета заполняется в форме диалога: робот задает вопрос, а вы на него отвечаете.
Для удобства пользователей заявка была сокращена, здесь лишь шесть полей. Клиенту нужно указать номер телефона, ФИО, данные паспорта и ИНН. Сканы документов не нужны.
LoviLave — это первый интернет-сервис кредитования с чат-ботом. На других сайтах, на заполнение заявок придется тратить 5-10 минут, и еще до 30 минут ждать принятия решения. Благодаря небольшому количеству полей и подсказкам робота, заявку в LoviLave вы заполните за 1-3 минуты, а решение приходит через 30 секунд. После подписания договора деньги переводятся на карточку.
Как можно получить деньги в LoviLave
В сервисе LoviLave (https://lovilave.com.ua/) кредиты выдают всем гражданам Украины в возрасте от 21 до 70 лет. При этом наличие кредитов в других организациях, уровень дохода и место работы не играют роли. Показатель одобрения кредитов достигает 95%.
При первом обращении вы имеете возможность взять до 3000 гривен. Но уже после своего первого выплаченного займа некоторые клиенты могут получить доступ к максимально возможной сумме 10 000 гривен.
- Укажите на калькуляторе время займа и сумму. Вы увидите сумму к возврату, ее возможно изменить, сдвигая ползунок.
- Далее отвечайте на вопросы робота, займ оформляется в режиме быстрого диалога. Как в обычных офлайн точках выдачи, только не понадобится никуда ехать и ждать в очереди.
- Ваша заявка будет отправлена на рассмотрение, данный процесс займет до 30 секунд.
- В случае если кредит одобрен, клиенту нужно прикрепить карточку для получения денежных средств. Кроме этого осуществляется верификация карты, по этой причине на ней должна быть хотя бы 1 гривна.
- Заключительный момент — подписание кредитного договора. Его следует прочитать и принять условия, отмечая свое согласие галочкой.
Сразу после этого робот Воли переводит нужную сумму денег на карту, и деньгами возможно пользоваться по своему усмотрению.
Быстрая оплата кредита
В LoviLave возможно не только оперативно получить деньги, но и также просто их вернуть. Для возврата предложено три варианта: погашение в личном кабинете, по реквизитам в кассе банка или удобная опция быстрой оплаты.
- Если желаете вернуть деньги через личный кабинет, нужно авторизоваться в системе и выплатить достаточную сумму в 2 клика. Вводить заново реквизиты карты не требуется, карта уже в памяти. Деньги поступят мгновенно, платить возможно даже ночью.
- Если на карте сейчас нет денег, можно погасить кредит наличными. В кабинете скачайте реквизиты и оплатите в кассе банка, оформив перевод. За это банк взимает комиссию, помимо этого, платеж может идти до 3-х дней, это следует учитывать.
- Третий метод — оплата без авторизации. Достаточно ввести телефонный номер, и система покажет состояние займа, оформленного на данный номер. Вы сразу можете его погасить полностью или частично. Для этого необходимо будет ввести данные карты, при этом платеж проходит без комиссии и моментально. Данный вариант дает возможность погасить свой кредит, или кредит друга.
В LoviLave имеется опция автоматической пролонгации, ее можно использовать бесплатно. Необходимо погасить набежавшие проценты долга, не затрагивая сумму кредита, и договор будет продлен на обычных условиях. Это дает возможность избегнуть просрочки, штрафов и порчи кредитной истории, которые за ней следуют.
Преимущества сервиса LoviLave
Современный сервис выдачи кредитов выделяется скоростью и простотой оформления. Именно благодаря выдаче займа в режиме диалога с ботом, взять денежные средства тут возможно в 3 раза быстрее, чем в аналогичных сервисах.
В числе преимуществ:
- Лояльное отношение к клиентам и высокий показатель одобрений.
- Удобные методы возврата кредита.
- Бесплатная пролонгация кредита.
- Максимальная сумма кредита доступна сразу после закрытия первого займа (для некоторых клиентов).
- Регулярные промокоды на скидки, которые высылаются постоянным клиентам.
- Возможность реструктуризации (в персональном порядке).
Использовать онлайн-сервис LoviLave просто и безопасно, здесь используются современные протоколы защиты данных, сотрудники компании гарантируют конфиденциальность информации пользователей. На текущий момент — это самый быстрый и удобный кредит в Украине.
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