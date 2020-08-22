Какими бывают мужские куртки спортивного типа? Что купить на новый сезон?

Спортивная куртка — это незаменимый атрибут для мужского гардероба. Спортивный стиль одежды прекрасно подойдет для путешествий, пробежек или же для повседневного ношения, за рамками деловых встреч.

Для того чтобы выбрать себе стильную и модную спортивную куртку, необходимо понимать: каких моделей они бывают, для того чтобы подобрать для себя идеальный вариант. От качества вашего лука зависит ваша самооценка и отождествление в обществе, поэтому этому параметру рекомендуется уделять особое внимание.

Советы по выбору спортивной куртки для мужчин

Спортивные куртки для мужчин бывают следующих видов:

осенние и демисезонные;

без подкладки;

лыжные модели.

Осенние и демисезонные курточки мужские прекрасно подойдут для повседневного ношения и прогулок. Этот вариант широко представлен на рынке. Выбирайте более дорогостоящие модели с качественным материалом и швами, для того чтобы предотвратить быстрый износ изделия и выглядеть весьма стильно и опрятно, на протяжении нескольких сезонов подряд.

Спортивные куртки без подкладки могут использоваться для занятий спортивными упражнениями и ношения в летнюю пору года, при небольших похолоданиях и дожде. Рекомендуется приобретать модели с наличием капюшона, которые помогут вам чувствовать себя комфортно при небольших осадках. А также капюшоном полезен при сильных порывах ветра, он может уберечь Вас от простуды или прочих проблем. Идеально когда капюшон отстегивается на молнии или на кнопках.

Лыжные модели — незаменимы для занятий спортом и туризма в зимнюю пору года. Покупайте лыжные куртки у брендовых производителей, которые используют специальные ткани для пошива одежды для зимних спортивных занятий. Модели дешевого типа менее термостойкие и быстро изнашиваются.

Также, необходимо понимать, что для солидных мужчин — кожаные курточки fashion-ua.com.ua/kozhanye-muzhskie-kurtki модели с капюшоном не допустимы! Этот вариант прекрасно подойдет для молодежи. Если вам за 40 и вы хотите спортивный лук, удержитесь от соблазна приобрести себе куртку с капюшоном. Такие вещи смотрятся не эстетично на взрослых представителях мужского пола и могут указывать на вашу незрелость. Спортивная куртка более удобна для ежедневных прогулок, поэтому должна быть в гардеробе у каждого мужчины.