Какой котёл на отработке выбрать — основные рекомендации специалистов

Котлы на отработанном масле — оборудование, которое всё чаще можно встретить в частных домовладениях (а также на производствах). А всё потому, говорят эксперты, что на день сегодняшний такая техника оправдывает себя максимально. И с точки зрения функциональных возможностей, и в плане финансовых вложений.

Такое оборудование гарантирует минимальные расходы на содержание отопительной системы, наряду с высокой ее эффективностью, — отмечают специалисты компании «ОБНИТ», специализирующейся на производстве печей, работающих на отработанном масле (основное топливо), дизельном топливе, печном топливе или сырой нефти.

Какой котел на отработке выбрать? С этого вопроса знатоки советуют начинать процесс подбора такого оборудования. По той простой причине, что моделей котлов, работающих на отработанном масле, несколько. Причём каждая из них «заточена» под определённые условия эксплуатации.

Котлы на отработке — виды

На день сегодняшний котлы на отработанном масле представлены в двух категориях:

котлы полуавтоматические (капельный тип);

котлы автоматические (отопители на форсунке).

Первые максимально просты в эксплуатации и считаются достаточно надёжными. И — да: это бюджетный вариант техники. Минус в том, что котлы капельного типа нуждаются в довольно частых чистках — раз в 2-4 дня. Ну и разжигать их приходится вручную, при этом работать в автономном режиме они «умеют» в течение 3-4 дней.

Что касается котлов автоматических. Они более дорогие по стоимости, но и более комфортные в эксплуатации. Общие принципы их функционала:

Данное изделие автоматическое и запускается/выключается самостоятельно. Автоматика позволяет выставить температуру на воду в отопителе и воздух в помещении. Горелка требует чистки раз в 1-3 недели. Таким образом, автоматический отопитель позволяет настраивать максимально автономное отопление, не требующее частого обслуживания и присмотра, — говорят специалисты компании «ОБНИТ».

Котлы на отработке — параметры выбора

Что взять во внимание при выборе котлов на отработанном масле? Основные моменты таковы:

площадь помещения, в котором будет работать котёл.

тип масла, который предпочтительнее использовать.

Отметим, что самостоятельно разбираться с выбором котла на отработке без специфических знаний довольно сложно, потому основная рекомендация при покупке всё-таки — консультации со специалистами. Ещё и потому, что такая техника должна быть безопасной, а значит крайне важно подобрать наиболее оптимальное оборудование для эксплуатации в конкретных условиях.

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