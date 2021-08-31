Кактусовая оранжерея Никитского ботанического сада празднует 25-летие

Кактусовая оранжерея Никитского ботанического сада (НБС) празднует 25-летний юбилей. На данный момент там хранятся крупнейшие коллекции суккулентных растений России и Европы.

Кактусовая оранжерея – результат огромного труда наших сотрудников. Современная оранжерея занимает площадь почти в 1 000 кв. метров, на ней представлено 12 200 экземпляров суккулентов из двенадцати семейств, — рассказал заместитель директора Никитского ботанического сада Андрей Паштецкий.

На этой площади представлено 985 таксонов – групп организмов, обладающих некоторой общностью с точки зрения биологии.

На основе этой уникальной коллекции нашими учёными ведутся серьёзные научные исследования. Они активно изучают полезные и лекарственные свойства растений, определяют их фармакологические характеристики с последующим культивированием новых, интересных видов. Изучаются биоморфологические и декоративные особенности представителей суккулентной флоры. Разрабатываются рекомендации по агротехническому уходу за ними, а также воздействие на растения стрессовых факторов, — отметила куратор коллекции кактусов Елена Чичканова.

Первые наиболее зимостойкие виды кактусов и суккулентов появились в Никитском саду уже в 1812 году. Растения завозились из Китая, Средиземноморья, сухих субтропических районов Северной Америки (Аризоны, Мексики, Техаса, Калифорнии).

Наша главная цель остаётся неизменной – сохранение биоразнообразия этих удивительных растений; размножение редких, исчезающих видов, включая таксоны, упомянутые в списке CITES и находящиеся на грани исчезновения в природе, – пояснил директор НБС-ННЦ, доктор сельскохозяйственных наук, член-корреспондент РАН Юрий Плугатарь.

Ну а гости Сада имеют уникальную возможность любоваться редчайшими растениями в закрытом и открытом грунте, и это – одна из их любимейших экспозиций. Она постоянно обновляется и совершенствуется, и этот процесс бесконечен и прекрасен.

Подробнее о том, чем уникальна коллекция кактусов Никитского сада – на сайте НБС.

Все фото: Елена Чичканова.