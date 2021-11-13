Камин в доме — деталь интерьера, которая и согревает, и настроение поднимает

Камин – не просто стильный элемент интерьера с функционалом обогрева, это еще и фактор уюта и настроения в доме. Впрочем, важно помнить три простых условия: нужно знать, кому доверить установку и обустройство камина, какой именно камин выбрать, когда же его, на самом деле, устанавливать. Решить первое условие поможет полезная ссылка https://kawmet.ua/ua/lviv/. По третьему – большинство специалистов уверено, что камин следует монтировать сразу же, при постройке дома, если, конечно, речь не дет о т.н. «фальшкамине» — интерьерном каминном портале или электрокамине. По второму условию: видов каминов превеликое множество, попробуем определиться с выбором.

В основе классификаций: стиль, вид топлива, способ топки и вид установки. Меньше всего хлопот при выборе топлива. Камины бывают:

дровяные,

газовые,

электрические,

экокамины.

Последние – собственно не совсем камины в общем понимании. Для их обустройства не нужны ни дымоход, ни сети. Кстати, такой камин с живым огнем может подойти не только для загородного дома, но даже для квартиры. Такие биокамины чаще всего предлагаются в современной стилистике «хай-тека». Зато дровяные и газовые – на 99% исполнения – классический стиль.

По виду установки камины бывают:

встроенными,

пристенными,

угловыми,

«островными».

Не случайно профессионалы говорят о том, что лучший камин устанавливается вместе с постройкой дома. Яркий пример – встроенные камины. Они изначально монтируются в стену, колонну, с дымоходом и очагом-топкой. Чуть больше хлопот с установкой пристенного камина. Во-первых, он занимает часть комнатного пространства (хоть и у стены, но все-таки). Во-вторых, понадобится жаростойкие материалы, дополнительные перекрытия. В-третьих, потребуется особая отделка. Глобальный плюс -такой камин можно ставить в уже построенном доме. Угловой камин – «младший брат» пристенного, но более эргономичный, в углу он занимает меньше места и спокойно вписывается в интерьер, не становясь его доминантой. Одна из самых популярных моделей в последнее время – «островной» камин. Его с одинаковым успехом можно ставить кухне и в прихожей, гостиной и даже спальне. По большому счету, это костер на жаропрочной площадке с ограждением, установленный посреди помещения. Плюс: простота установки (основные хлопоты с дымоходом). Минус: занимает много места, визуально «режет» площадь. Важно помнить, что к таким «островным» каминам – особые противопожарные меры. Понадобятся специальное ограждение, а может и термозащитные стекла. Но в домах с огромными (полупустыми комнатами) – это решение проблем и тепла, и уюта.

От вида установленного камина «пляшут» и варианты конструкции топки и излучения тепла. Самый распространенный – односторонний. В основе – очаг, отражение тепловой энергии, излучаемой открытым огнем, за счет наклонных стенок топки. Такой конструкции не одна сотня лет. Как говорится, проверено временем. Двусторонний – идеальное решение для углового камина. Казалось бы, две топки -тепла в два раза больше. Утверждение спорное, так как на распространение тепла по жилому помещению, в первую очередь, влияют отражающие поверхности, а угловые камины априори компактные, а значит и энергонеэффективные. А вот хлопот при установке, действительно, в 2 раза больше. Дымоход нужно рассчитывать на большую тягу, понадобится значительная площадь термостойкого защитного покрытия на полу. Все вышесказанное относится и к новомодным трехсторонним каминам. Это почти «островная» конструкция, оставляющая поле деятельности для дизайнера. С чем сравнить? Представьте аквариум, но не с рыбками, а огнем. Смотрится оригинально. Доводов по дополнительному теплу и уюту… не очень много.

Главный же секрет, который мы приберегли под финал, — какой бы камин (по дизайну, виду установки, топливу, способу топки) не выбрать, его установку нужно доверять профессионалам. Причин множество: от качества работ до соблюдения норм противопожарной безопасности. Идеальный камин должен органично вписывать в интерьер, легко разжигаться, давать максимум тепла, радовать уютом и настроением родного дома.