Каминная топка — «сердце» современных каминов. Как сделать правильный выбор

Решая задачу обустройства камина в частном доме или на даче, стоит определиться с главным моментом — вы хотите «классический» камин или всё-таки современную конструкцию, которая будет не столько декоративным элементом интерьера, сколько функциональным устройством (с каминной топкой)? Так, традиционный камин — это:
- Открытый очаг с дымоходом прямого сложения;
- Тепло даёт быстро, но держит его недолго;
- Обогревает территорию перед топкой;
- Много «ест»;
- Декоративная функция в преимуществе.
Камин же, в основе которого каминная топка leyka.com.ua/pechi-i-kaminy/kaminnye-topki/ — это более совершенная конструкция, максимально адаптированная под использование в современных условиях. И — да, в отличие от традиционного камина она в большей мере «заточена» на решение бытовых задач.
Современные камины, «сердце» которых — каминная топка — это:
- Закрытый огонь с дымоходом сложной конструкции;
- Тепло отдаёт через корпус, долго держит температуру;
- Обогревает всё помещение;
- Не нуждается в большом количестве топлива;
- Используется не столько в декоративных целях, сколько для обогрева как такового.
Что говорят специалисты? Сегодня большинство из них рекомендуют обустраивать камины, оснащённые топками. Тем более, когда речь идёт об установке конструкций в домах, в которых люди проживают постоянно. Именно они в полной мере могут обеспечить тот «комплекс услуг», на который рассчитывают те, кто мечтает сделать камин центром своего дома: создают уют и настроение, хорошо отапливают жилище, являются маркером независимости хозяина от «капризов» сферы ЖКХ. Но, правда, только в том случае, если топка подобрана правильно, с учётом всех условий, при которых будет эксплуатироваться.
Как сделать выбор? Лайфхак один: чтобы соединить высокое качество, эффективность, разумную цену и безопасность устройства, нужно доверять профессионалам. Так, на сайте Интернет-магазина LEYKA представлены каминные топки для решения любых задач и на любой кошелек. Но не торопитесь, не всегда самый дорогой товар – подходящий. Цена – один из определяющих факторов, но не главный при выборе устройства. Учитывать же нужно вот что:
- тип конструкции (пристенный или встроенный),
- мощность,
- отапливаемый объем и КПД (оптимально – от 75%),
- материал изготовления и облицовку (футеровку),
- систему подачи воздуха,
- тип топлива (дрова, брикеты, пеллеты),
- диаметр дымохода (внимание, от 14 см, не меньше).
Есть еще немало технических характеристик, так или иначе влияющих на функционал каминной топки. Например, наличие или отсутствие зольника, шибера (заслонки в дымоходе), водяного контура, лифтовой подъем дверцы форма огнеупорного стекла (боковая – ничуть не хуже)… Поэтому, изучая каталог предложений по разумным ценам в Интернет-магазине LEYKA, есть смысл воспользоваться фильтрами, уточняющими поиск. Обратите внимание на ТОП-продаж, это выбор большинства, зачастую подходящий многим же. Наконец, воспользуйтесь сортировкой по цене или рейтингу.
Для сомневающихся в выборе полезной будет и бесплатная онлайн-консультация специалистов — они помогут подобрать конструкцию для использования в конкретных помещениях. В том числе, и исходя из того, какая площадь отводится под камин, и из какого материала будет сделана облицовка топки.
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..