Каминная топка — «сердце» современных каминов. Как сделать правильный выбор

Решая задачу обустройства камина в частном доме или на даче, стоит определиться с главным моментом — вы хотите «классический» камин или всё-таки современную конструкцию, которая будет не столько декоративным элементом интерьера, сколько функциональным устройством (с каминной топкой)? Так, традиционный камин — это:

Открытый очаг с дымоходом прямого сложения;

Тепло даёт быстро, но держит его недолго;

Обогревает территорию перед топкой;

Много «ест»;

Декоративная функция в преимуществе.

Камин же, в основе которого каминная топка leyka.com.ua/pechi-i-kaminy/kaminnye-topki/ — это более совершенная конструкция, максимально адаптированная под использование в современных условиях. И — да, в отличие от традиционного камина она в большей мере «заточена» на решение бытовых задач.

Современные камины, «сердце» которых — каминная топка — это:

Закрытый огонь с дымоходом сложной конструкции;

Тепло отдаёт через корпус, долго держит температуру;

Обогревает всё помещение;

Не нуждается в большом количестве топлива;

Используется не столько в декоративных целях, сколько для обогрева как такового.

Что говорят специалисты? Сегодня большинство из них рекомендуют обустраивать камины, оснащённые топками. Тем более, когда речь идёт об установке конструкций в домах, в которых люди проживают постоянно. Именно они в полной мере могут обеспечить тот «комплекс услуг», на который рассчитывают те, кто мечтает сделать камин центром своего дома: создают уют и настроение, хорошо отапливают жилище, являются маркером независимости хозяина от «капризов» сферы ЖКХ. Но, правда, только в том случае, если топка подобрана правильно, с учётом всех условий, при которых будет эксплуатироваться.

Как сделать выбор? Лайфхак один: чтобы соединить высокое качество, эффективность, разумную цену и безопасность устройства, нужно доверять профессионалам. Так, на сайте Интернет-магазина LEYKA представлены каминные топки для решения любых задач и на любой кошелек. Но не торопитесь, не всегда самый дорогой товар – подходящий. Цена – один из определяющих факторов, но не главный при выборе устройства. Учитывать же нужно вот что:

тип конструкции (пристенный или встроенный),

мощность,

отапливаемый объем и КПД (оптимально – от 75%),

материал изготовления и облицовку (футеровку),

систему подачи воздуха,

тип топлива (дрова, брикеты, пеллеты),

диаметр дымохода (внимание, от 14 см, не меньше).

Есть еще немало технических характеристик, так или иначе влияющих на функционал каминной топки. Например, наличие или отсутствие зольника, шибера (заслонки в дымоходе), водяного контура, лифтовой подъем дверцы форма огнеупорного стекла (боковая – ничуть не хуже)… Поэтому, изучая каталог предложений по разумным ценам в Интернет-магазине LEYKA, есть смысл воспользоваться фильтрами, уточняющими поиск. Обратите внимание на ТОП-продаж, это выбор большинства, зачастую подходящий многим же. Наконец, воспользуйтесь сортировкой по цене или рейтингу.

Для сомневающихся в выборе полезной будет и бесплатная онлайн-консультация специалистов — они помогут подобрать конструкцию для использования в конкретных помещениях. В том числе, и исходя из того, какая площадь отводится под камин, и из какого материала будет сделана облицовка топки.