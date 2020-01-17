Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Канатная дорога на Ай-Петри закрывается. На ежегодную профилактику

crimeapress_news

Канатная дорога на Ай-Петри закрывается. На ежегодную профилактику
Фото: kanatka.com

Канатная дорога на Ай-Петри закрывается. На ежегодную профилактику

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:06 17.01.2020

С 20 января канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри» приостанавливает работу. Об этом сообщает сайт канатной дороги.

Подчеркивается, что это «ежегодные профилактические работы». Обычно они длятся до конца апреля. Поэтому «в сезон» на горное плато можно добраться только автотранспортом (полный привод) по дорогам от Ялты и от Соколиного (Бахчисарайский район). Этой зимой движение по этим дорогам если и перекрывалось, то только на несколько часов, для уборки снега.

Напомним, канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри» внесена в книгу рекордов Гиннесса как самый длинный в Европе безопорный пролет протяженностью 1670 метров, с углом подъема возле гор 46 градусов.

Канатная дорога на Ай-Петри закрывается. На ежегодную профилактику

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.