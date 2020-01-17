Канатная дорога на Ай-Петри закрывается. На ежегодную профилактику

С 20 января канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри» приостанавливает работу. Об этом сообщает сайт канатной дороги.

Подчеркивается, что это «ежегодные профилактические работы». Обычно они длятся до конца апреля. Поэтому «в сезон» на горное плато можно добраться только автотранспортом (полный привод) по дорогам от Ялты и от Соколиного (Бахчисарайский район). Этой зимой движение по этим дорогам если и перекрывалось, то только на несколько часов, для уборки снега.

Напомним, канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри» внесена в книгу рекордов Гиннесса как самый длинный в Европе безопорный пролет протяженностью 1670 метров, с углом подъема возле гор 46 градусов.