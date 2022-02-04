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Канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри» сегодня не работает из-за погоды
Фото: Канатная дорога "Мисхор Ай-Петри", "Ялта Горка"

Канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри» сегодня не работает из-за погоды

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:47 04.02.2022

А с 15 февраля и вовсе закрывается на ТО до 1 мая.

В связи с неблагоприятными погодными условиями канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри» сегодня не будет осуществлять перевозку пассажиров. Об этом сообщили в дирекции канатной дороги. В горах – мокрый снег, существует опасность обледенения тросов и конструкций.

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Отметим, что с 15 февраля канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри» и вовсе приостанавливает свою работу до 1 мая. Причина – плановые профилактические работы.

Ну а сегодня на горном плато холодно и снежно. Температура воздуха «минус» 7. Дорога для транспорта перекрыта. В МЧС предупреждают: сохраняется угроза схода лавин.

 Канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри» сегодня не работает из-за погоды

Фото: Вера Дерябина, ВК, Погода на Ай-Петри


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