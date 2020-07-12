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Иван Соловьев побывал в Севастополе. Выводы, впечатления, заявления кандидата в губернаторы1

Кандидат в губернаторы Севастополя Иван Соловьёв: «Пока ещё не поздно поступить по справедливости»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:50 12.07.2020

Севастопольский горизбирком в пятницу отчитался о завершении процедуры подачи документов всеми претендентами на пост губернатора Севастополя.

Теперь до 20 июля каждый из кандидатов в поддержку своего выдвижения должен собрать девять подписей депутатов представительных органов внутригородских муниципальных образований города Севастополя в восьми внутригородских муниципальных образованиях города.

Казалось бы, все просто и прозрачно. Но на деле, считает кандидат в губернаторы Севастополя, Заслуженный юрист России Иван Соловьев, все гораздо сложнее:

Мною поданы все предусмотренные действующим законодательством документы, открыт избирательный счёт, зарегистрирован финансовый уполномоченный. Следующий шаг — плотная работа с муниципальными депутатами. Буду разговаривать для понимания реальной ситуации. Был ли отдан голос или нет. Если да, то кому, когда и при каких обстоятельствах. Реальна ли информация о том, что муниципальный фильтр зачищен (подробнее об этом здесь)? Уверен, что из практически девяти десятков муниципалов найдутся честные и принципиальные люди, любящие свой город. И понимающие, что перемены к лучшему всегда должны с чего-то и с кого-то начинаться. Надеюсь, что команды любым способом избегать со мной встречи, им дано не было. 

Считаю, что впереди предстоит самая интересная и ответственная неделя. По ее завершении будет многое понятно. Как получит разрешение, получившая всероссийскую огласку, предвыборная ситуация в Севастополе? Все опять попытаются замять или все же будут даны конкретные ответы на конкретные поставленные вопросы? Закрытость и безмолвие безликих ньюсмейкеров севастопольской политической арены удивляет, — подчёркивает Иван Соловьёв. — В любом случае, людей не обманешь, они все видят. И очень жаль, если теряют веру в то, что смогут свободно реализовать свое избирательное право, а кандидаты свое право быть избранными. Пока еще не поздно поступить по справедливости. 

Кандидат в губернаторы Севастополя Иван Соловьёв: "Пока ещё не поздно поступить по справедливости"

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