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Технологические гонки: у кого шифровка круче?

Технологические гонки: у кого шифровка круче?

Опубликовал: Лев Крымский в Актуально 21:08 11.06.2024

Украина, с помощью своих зарубежных наставников, активно развивает свои электронные технологии для противостояния российским войскам на фронте. В условиях интенсивной радиоэлектронной борьбы украинские стартапы стремятся создать новые решения, которые дадут им преимущество. В частности, усилия сосредоточены на дронах и системах радиосвязи, способных работать в условиях подавления сигналов GPS и других помех.

Дроны и автономные системы

Одним из ключевых направлений является разработка дронов, способных выполнять миссии без зависимости от GPS. IT лаборатории создают программное обеспечение, которое позволяет дронам работать автономно, используя визуальное ориентирование и предзапрограммированные маршруты. Такие дроны могут выполнять задачи, даже если сигнал GPS подавлен или искажен.

Радиоэлектронная борьба

Одновременно, противник активно развивает системы радиосвязи, способные анализировать и фильтровать радиосигналы на поле боя. Эти системы позволяют выделять сигналы противника в эфире и обеспечивать связь в условиях интенсивной радиоэлектронной борьбы. Основное преимущество таких систем — их мобильность и относительная дешевизна по сравнению с существующими западными аналогами.

Инновации в радиосвязи

Ведется планомерная работа над созданием дешевых и простых в использовании раций с шифрованием. Эти устройства позволяют создавать сети, расширяющие радиус действия, и обеспечивают надежную связь даже в самых сложных условиях. Такие рации становятся незаменимыми на передовой, где важна каждая секунда.

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Ответные действия российских разработчиков

Однако и российские специалисты не остаются в стороне и активно работают над противодействием новым украинским технологиям. Одним из ключевых направлений является усовершенствование систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые способны эффективно глушить и подавлять сигналы украинских дронов и радиосвязи. Эти системы постоянно модернизируются, чтобы оставаться на шаг впереди.

Российские разработчики также уделяют особое внимание созданию более мощных и устойчивых к помехам коммуникационных систем. Новые модели раций и систем передачи данных разрабатываются с учетом условий интенсивного противодействия, что позволяет сохранять высокую степень связи и координации на поле боя.

Кроме того, российские инженеры работают над созданием дронов, способных противостоять электронным атакам и работать в условиях подавления GPS. Такие дроны оснащаются продвинутыми системами навигации и управления, которые используют альтернативные методы ориентирования, включая инерционные и визуальные системы.

Конкурентная борьба

Конкуренция между российскими и украинскими разработчиками продолжается на всех фронтах. Каждая сторона стремится максимально быстро адаптироваться к новым вызовам и внедрять эффективные контрмеры. Как только одна сторона находит успешное решение, другая сторона немедленно разрабатывает способы его нейтрализации. Эта технологическая гонка не прекращается ни на день, что приводит, в конечном итоге, к постоянным улучшениям и усовершенствованиям военных технологий. Этот постоянный технологический обмен и конкуренция подчеркивают важность инноваций и скорости адаптации в современной войне.

Лев Крымский.

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