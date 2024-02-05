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Карадагский природный заповедник объявил конкурс на создание своего логотипа
Фото: Карадагский заповедник © Туристический портал Республики Крым

Карадагский природный заповедник объявил конкурс на создание своего логотипа

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:47 05.02.2024

Карадагский природный заповедник готовится отметить 45 лет со дня своего основания. К юбилею учреждение объявило конкурс на создание своего логотипа. Работы принимаются до 10 июля. Туристический портал Крыма рассказывает, как можно принять участие в конкурсе.

Подарить лучший логотип Карадагскому заповеднику могут как профессиональные дизайнеры и художники, так и студенты со школьниками. Подавать работу, созданную несколькими авторами, запрещено.

Организаторы конкурса уточняют, каждый участник может отправить не больше трёх вариантов эмблемы заповедника. Изображение должно быть в электронном виде и соответствовать следующим параметрам: формат TIFF, размер не менее 10 x 10 см, разрешение не менее 300 dpi. Техника исполнения логотипа: цифровая живопись, цветные изображения на бумаге акаварелью, гуашью, пастелью в уже оцифрованном виде или в графическом (монохромное изображение).

Победитель конкурса получит диплом и ценный приз, — рассказали в заповеднике.

Работы принимаются не позднее 10 июля 2024 года. С положением об участии можно ознакомиться здесь.

Также обязательна онлайн-регистрация конкурсантов на сайте учреждения.

Карадагский природный заповедник объявил конкурс на создание своего логотипа

Фото: pikist.com

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