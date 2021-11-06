Карбамид — удобрение для всех разновидностей почв. Как применять?

И спорить вряд ли кто-то будет: современное сельское хозяйство трудно представить без препаратов и средств, использование которых позволяет повысить эффективность «работы на земле». Разница лишь в том, что одни предприниматели, связанные с этой сферой, для достижения определённых результатов делают ставку на «химию», а другие на «органику». При этом на рынке не так уж и много препаратов, которые были бы утилитарными и были бы применимы практически во всех случаях. Среди таковых — карбамид (мочевина). Этот вид вид азотистых удобрений (в нём содержится 46% азота) отличен от «коллег» тем, что его можно использовать для всех разновидностей почв. И — да: специалисты заявляют о том, что средство (при правильных дозировках) нетоксично, что крайне важно в текущих реалиях, когда контроль за качеством сельскохозяйственной продукции довольно жёсткий.

Именно поэтому сегодня карбамиды и их применение интересует многих. Что же нужно знать об этом виде удобрения, чтобы максимально эффективно поставить его «на службу» своему хозяйству? Нюансов несколько. Главные из них:

Преимущества карбамида

Азотистые удобрения при грамотном применение позволяют обеспечить высокую урожайность. За счёт:

поддерживают растительные протеины, обеспечивая тем самым увеличение массы плодов;

защищают растения, снижая степень их восприимчивости к различным фактором, провоцирующим заболевания;

хорошо «сотрудничают» с кислыми почвами;

подкормка карбамидами «работает» долгий срок.

При этом карбамид может применяться и как основной вид удобрений, и как «подкормка».

Ещё одно неоспоримое преимущество карбамидного азота — его можно использовать как на открытом грунте, так и в условиях защищённого грунта. Причина проста: карбамид довольно плотно «закрепляется» в почве, так что практически не вымывается во время полива или осадков. Этому, в частности, способствует и то, что мочевина бывает двух категорий:

гранулированной;

в жидком виде.

Отметим, что популярность карбамида как у крупных сельскохозяйственных предприятий, так и у дачников-огородников, возделывающих частные земельные угодья, высока. По оценкам специалистов, сегодня этот вид удобрений составляет порядка 35% от всех реализуемых видов азотных удобрений. И это… в общем-то… не удивительно: ведь залог урожайности — хороший уровень азота в почве. К сожалению, в большинстве случаев сельхозземли бедны на этот элемент. Карбамид данный вопрос решает.

Кстати, карбамид используют и садоводы. Причём, когда речь идёт о плодовых кустарниках и деревьях, то этот вид удобрений используют в двух направлениях — как подкормку, так и защиту от вредителей.

Недостатки карбамида

Скажем так: недостатков у этого вида азотистых удобрений немного. А точнее — их два:

при применении карбамида крайне важно рассчитывать дозировку, а также соблюдать инструкцию по применению. Если переборщить или осуществить процесс неправильно (в неподходящее время годав частности), то те же деревья и кустарники можно элементарно «обжечь». Кроме того, «сверхобилие» азота в почве провоцирует непропорциональный рост объёмов зелёной массы, рост плодов до нетипчиных размеров, что влияет на их вкусовые качества, а также способность к хранению в сторону уменьшения заявленных сроков.

карбамид нельзя использовать совместно с другими видами удобрений. Хотя, когда речь заходит о мочевине в жидком виде, эксперты расходятся во мнениях по этому поводу.

Впрочем, говорят специалисты, выше перечисленные пункты не перекрывают преимуществ карбамида. Грамотный подход к использованию мочевины нивелирует их «на корню», обеспечивая в целом высокие результаты применения удобрения.

И ещё: наиболее эффективным способом использования карбамида является полив и опрыскивание растений. Для обработки больших площадей рекомендуется использовать специальную технику, позволяющую одновременно обрабатывать значительные территории.