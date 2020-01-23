Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Карьера под Судаком (вблизи лагеря «Отважный») не будет. Официальное заявление

crimeapress_news

Карьера под Судаком (вблизи лагеря «Отважный») не будет. Официальное заявление
Фото: ФБ

Карьера под Судаком (вблизи лагеря «Отважный») не будет. Официальное заявление

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:51 23.01.2020

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что действие лицензии на разработку карьера под Судаком будет остановлено. Вопрос будет решен в пользу жителей региона. Речь идет о Чокаташском карьере, вблизи лагеря «Отважный».

Сергей Аксёнов сообщил, что за последнее время на официальные страницы Главы республики в социальных сетях поступило множество обращений по поводу подготовки работы на карьере вблизи бывшего детского лагеря «Отважный» в городском округе Судак. Он подчеркнул, что ни одна разработка месторождений в Крыму не должна осуществляться без согласования с местной администрацией. В связи с этим Глава Республики сообщил, что лицензия на разработку карьера по добыче щебня на Чокаташском участке территории городского округа Судак будет остановлена. Также Сергей Аксёнов поручил куратору данного региона вице-премьеру РК Ирине Кивико разобраться в ситуации, кто выдавал лицензию на работу карьера.

Если разработка любого карьера в Крыму противоречит интересам людей, то ситуация будет решаться в пользу граждан. В данном случае инициатива общественности об отзыве лицензии работы карьера будет поддержана.  Также считаю, что на территории республики нет глобальной необходимости в добыче полезных ископаемых, если это нарушает крымскую экологию, — подытожил Глава Крыма.

Кроме того, Сергей Аксёнов отметил, что вопрос восстановления детского оздоровительного лагеря «Отважный» находится под контролем администрации города Симферополя.

Карьера под Судаком (вблизи лагеря «Отважный») не будет. Официальное заявление

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.