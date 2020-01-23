Карьера под Судаком (вблизи лагеря «Отважный») не будет. Официальное заявление

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что действие лицензии на разработку карьера под Судаком будет остановлено. Вопрос будет решен в пользу жителей региона. Речь идет о Чокаташском карьере, вблизи лагеря «Отважный».

Сергей Аксёнов сообщил, что за последнее время на официальные страницы Главы республики в социальных сетях поступило множество обращений по поводу подготовки работы на карьере вблизи бывшего детского лагеря «Отважный» в городском округе Судак. Он подчеркнул, что ни одна разработка месторождений в Крыму не должна осуществляться без согласования с местной администрацией. В связи с этим Глава Республики сообщил, что лицензия на разработку карьера по добыче щебня на Чокаташском участке территории городского округа Судак будет остановлена. Также Сергей Аксёнов поручил куратору данного региона вице-премьеру РК Ирине Кивико разобраться в ситуации, кто выдавал лицензию на работу карьера.

Если разработка любого карьера в Крыму противоречит интересам людей, то ситуация будет решаться в пользу граждан. В данном случае инициатива общественности об отзыве лицензии работы карьера будет поддержана. Также считаю, что на территории республики нет глобальной необходимости в добыче полезных ископаемых, если это нарушает крымскую экологию, — подытожил Глава Крыма.

Кроме того, Сергей Аксёнов отметил, что вопрос восстановления детского оздоровительного лагеря «Отважный» находится под контролем администрации города Симферополя.