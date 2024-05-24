Карта СВО. Часов Яр — обстановка на 24.05.24 (сегодня)

Карта СВО. Часов Яр — сегодня. Противник вынуженно снял часть боеспособных подразделений с нескольких участков фронта отправив их на ликвидацию прорыва Северной группировки наших войск. Возобновился интенсивный штурм н.п. Часов Яр. Южнее города наши части прочно закрепились западнее канала и пытаются войти в мкрн. Новый, чтобы обойти позиции ВСУ в мкрн. Канал (уже частично перешедший под наш контроль). На севере 200-я бригада смогла взять опорник противника в центральной части Калиновки. И теперь ей до линии Канала «Северский Донец — Донбасс» осталось всего несколько сот метров.

Накануне, южнее, наши подразделения наконец-то взяли ключевые высоты западнее Клещеевки (215.7) и ещё южнее заняли Андреевку. Это очень значимо для продвижения наших войск. Противник постепенно откатываются за канал под огнем артиллерии и авиации. Общий отход ВСУ за канал Северский Донец продолжается по всей линии соприкосновения. От украинских позиций за ним до одного из центральных транспортных хабов ВСУ — Константиновки, порядка 15 километров. Если ее перерезать, то ВСУ будут обеспечиваться только по единственной железной дороге из Краматорска, что проблематично из за постоянного воздействия нашей авиации.

Однако, развивая наступление, ВС РФ придется штурмовать позиции подразделений ВСУ, которые довольно хорошо успели укрепиться в полосе промышленных карьеров. Целью такого наступления может быть выход к селам: Предтечино и Ступочки. Заняв их, ВС РФ отрежут трассу Н-20, снабжающую Часов Яр.

Информация дополняется, следите за обновлениями на КрымPRESS!

Карта боевых действий на Украине сегодня. 24.05.24 (Часов Яр)

Увеличить карту

После взятия под контроль здания местного колледжа, расположенного в северо-восточной части мкрн. Канал, и который являлся здесь для ВСУ важнейшим узлом обороны, наши части сумели зачистить от противника, находящийся севернее район дач. Это позволило нам выровнять линию наступления севернее города и позволяет теперь далее штурмовать Калиновку до линии канала. Лесной массив Ступки-Голубовские-2 до самого канала находится под полным контролем 98-й ВДД и 11-й ОДШБР.

Что будет после взятия Клещеевки?

На левом фланге фактически взята Клещеевка силами 6-й МСД. Этот населённый пункт представляет из себя руины, но противник продолжает удерживать высоты западнее самого села. Основная проблема для ВСУ состоит в том, что российская армия получила выход к высотам, с которых открывается возможность для удара по единственному доступному рубежу обороны украинской армии в этом районе. После потери Клещеевки укрепрайоны ВСУ выстроены западнее оросительного канала Северский Донец — Донбасс, поскольку оборона в полях более невозможна, а отход вглубь территории к населённым пунктам откроет перед ВС РФ возможность перехода через канал и переноса боевых действий вплоть до Константиновки, через которую идёт снабжение украинского гарнизона в Часовом Яре.

Следующие — Курдюмовка и Озаряновка, от них открывается выход на Торецк с северо-востока. Эти усилия вкупе с движением севернее Очеретино вполне могут поспособствовать охвату Торецкой группировки ВСУ в клещи. Наши форсировали канал Северский Донец- Донбасс, но закрепиться пока не удается. Есть информация о боях на первых улицах мкр Новый.

Часов Яр сегодня

Куда российская армия может ударить после успеха на Северном направлении - «Военная хроника» Осложнение обстановки на Харьковском направлении требует от ВСУ мобилизации всех оставшихся ресурсов, включая остатки оперативных резервов. Эти обстоятельства открывают перед ВС РФ окно возможностей на действия по другим направлениям. Достигла ли целей харьковская операция группы войск «Север»? Сейчас на западную аудиторию многочисленными аналитиками транслируются тезисы, что наступление ВС РФ на Харьков и Волчанск было «предсказуемо и ожидаемо». В реальности реагировать на удары с этого направления украинской армии приходится экстренно и, как всегда, реактивно, поэтому ни о какой подготовке к такому варианту развития событий речи не идёт. Параллельно ВСУ снимают батальоны и бригады с таких медийно важных направлений, как Крынки, Часов Яр, Курахово и Покровск, только с одной целью — по возможности замедлить продвижение «северных». При этом очевидно, что операция «северных» далека от кульминации — подход основных сил не фиксируется, даже несмотря на прибытие усиленных артиллерийских и огнемётных групп из «Солцепёков» и «Тюльпанов». Где будут нанесены следующие удары российской армии? Использование окна возможностей уже принесло тактические успехи ВС РФ. ◉ Клещеевка/Андреевка (Артёмовский участок). Благодаря отводу подразделений ВСУ с этого направления удалось освободить участок фронта, с которого усилится давление на Часов Яр. ◉ Часов Яр. Благодаря отводу части подразделений со второй и третьей линий обороны города удалось форсировать канал Северский Донец и вклиниться в оборону ВСУ с юга вблизи от микрорайна Нового. ◉ Очеретино — Покровск. После потери Очеретина ВСУ откатились в район сёл Евгеновка, Сокол и Прогресс в 4 км от Очеретина. Точкой промежуточного успеха для ВС РФ в этом районе станет взятие Прогресса, от которого до Покровска (важного логистического узла ВСУ) всего 20 км. ◉ Запорожское направление. После снятия отсюда 47-й ОМБр, 82-й ОДШБр и других подразделений постепенно идёт срезание выступа за Работином и Вербовым. Прогресс пока скромный, но постоянный. Также фронт со стороны ВСУ начал понемногу проваливаться в районе Пологов (Запорожье), Карловки (ДНР), Великой Новосёлки (ДНР) и практически везде, откуда были сняты подразделения для отправки под Харьков. Точные планы Генштаба ВС РФ на этот счёт, разумеется, неизвестны, однако логичным будет предположить, что усилия в первую очередь будут направлены на уничтожение донбасской группировки ВСУ на рубеже Покровск — Курахово — Селидово — Часов Яр с возможным расширением на Славянск и Краматорск. И это не считая возможного удара со стороны Сумской или Черниговской областей. Какой вывод можно сделать? С высокой долей вероятности можно утверждать, что все отправленные с фронтов украинские резервы будут либо уничтожены под Харьковом, не успев вступить в бой (что лишний раз подтверждают удары по ж/д эшелонам), либо в конечном счёте выведены обратно после (гипотетической) сдачи Харькова. Условия их потенциального возвращения на прежние места дислокации и дальнейшие перспективы определить сложно: скорее всего, бригады будут требовать серьёзного доукомплектования, а с учётом потерь в технике и людях потребуются дополнительные поставки техники и мобилизация. Впрочем, и это не гарантирует восстановления боеспособности до прежних уровней. См. — Карта СВО (боевых действий на Украине).

Новости СВО на Украине сегодня — 24.05.24

Донецкое направление

На Донецком направлении в Красногоровке фронт по-прежнему гремит. На данный момент большая часть города за нашими бойцами в том числе и основной укреп «Огнеупорный завод». Наши части пытаются отрезать от остальных позиций ВСУ части противника расположенные в высотной застройке микрорайона Солнечный. Фактически гарнизон противника находится в критической ситуации. Вражеские ресурсы подтвердили потерю позиций в юго-западной части города. Однако противник продолжает удерживать позиции в высотной застройке несмотря на множественные удары нашей артиллерии и авиации. ВС РФ методично расширяют зону контроля. В Парасковиевке тоже есть успехи – ВСУ признали потерю контроля над дорогой Парасковиевка-Константиновка. Идут тяжелые встречные бои, нашим непросто закрепляться на новых позициях под огнем, но продвижение на запад идет. В Георгиевке ВСУ отбиваются дронами, а вот в Невельском пока крепко держат оборону, но наши продолжают атаки.

Времневское направление

На Времевском выступе воины 127 дивизии ВВО продолжают штурм села Старомайорске, развивая успех. Передовые группы наступающих подразделений ВС РФ группы прорываются в центр села, в частности в сети появились кадры штурмующих на мотоциклах в районе улиц Кооперативной и Шевченко. Также идет атаки на оборону ВСУ в Урожайном, продолжаются бои на южной окраине села в районе ферм. Наши передовые части стремятся закрепиться на улице Садовой. Бои идут в развалинах домов. Активно работает наша артиллерия.

В Урожайном ВС РФ продвигаются в малоэтажной застройке на южных окраинах поселка. Идут штурмы вдоль улицы Садовой и соседствующей с ней лесопосадки. Ситуация для ВСУ осложняется обстрелами со стороны российской армии по логистическим тылам снабжения. В частности, наша авиация бьет по мосту через Мокрые Ялы в районе Большой Новосёловки. За последний месяц это уже третий авиаудар по мосту, разрушение которого усложнит логистику украинской армии на участке.

Харьковское направление (Липцы)

Вчера вечером Русская армия нанесла сокрушительный ракетный удар по Харькову. Сообщается, что в городе и окрестностях примерно за 15 минут прогремело не менее 10 мощных взрывов, девять из которых обеспечили прилёты «Искандеров».

Известно, что три удара пришлись по целям в центре города, один — по танковому заводу, три — по западной окраине города. Также известно об уничтожении локомотивного депо и состава с военной техникой на станции Сортировка. Ещё одним ударом наши накрыли состав с танками и войсками на станции Люботин, расположенной примерно в 25 км к западу от Харькова.

Аналогичный процесс сейчас идёт и на дорогах, ведущих к Волчанску и Липцам. С той лишь разницей, что там за техникой врага охотятся артиллеристы и операторы «Ланцетов». Также не стоит исключать, что эти удары не последние — резервов, чтобы помешать группировке «Север» нужно много и за один день всё не перебросить.

Авдеевское (Покровское) направление

Продолжаются атаки вдоль всей линии фронта, в том числе на рубеже Бердычи — Семеновка. При этом позиции ВСУ подвергаются постоянным артобстрелам. На рубеже Соловьёво — Семёновка образовался полукотёл. Также идут штурмы опорных пунктов ВСУ и со стороны Сокола, где активизировались российские FPV-дроны. Здесь важнейшее значение имеет сильный опорный пункт ВСУ западнее села, который прикрывает прилегающую территорию и не дает нам закрепиться в самом населенном пункте. Падение этого опорника, одновременно с падением Новоалександровки, откроет нам путь не только к н.п. Прогресс, но и позволит нам выйти в тыл гарнизону ВСУ в Новопокровском и Новоселовке Первой.

Чуть южнее, наши части, наступая со стороны Уманского вышли к Яснобродовке и закрепились около окраин этого села. Занятие Яснобродовки заставит противника отойти на запад за реку, что позволит обеспечить тыл нашим частям, начавшим наступать на юг от Нетайлово. В тыл пока еще наполовину занятой противником и находящейся чуть южнее Красногоровки.

Нетайлово

Наши подразделения додавливают ВСУ в Нетайлово. Сообщалось об отходе их сил в сторону Карловки, но какие-то позиции на окраинах остались. В саму Карловку подвозят резервы. Село стоит на берегу водохранилища, штурм будет непростым. Зачистка идет в селе и в полях вокруг. В Уманском и Яснобродовке противник мощно контратакует артиллерией, штурмы идут очень тяжело – вокруг сел открытые поля, не укрыться. По Яснобродовке бьет наша артиллерия — готовит почву для будущего штурма. Выше, в Новопокровском и Новоалександровке идут бои, линия фронта статична. Наши забирают лесополосы у Сокола. Более определенное движение разворачивается в направлении Торецка. Артиллерия бьет к востоку от Керамика до трассы на Константиновку. Наши атакуют ВСУ в районе Розовки (Александрополя) — села на возвышенности, контроль над которой позволит перерезать дорогу и давить на Нью-Йорк и на сам Торецк.

Что говорит противник

ВСУ деморализованы и отступают без шансов на победу — Hill TV

Украинские войска оказались в ужасном положении: они деморализованы и отступают, заявил ведущий программы Rising на Hill TV Робби Соаве. Как он отметил, американские и украинские эксперты знают, что в нынешнем конфликте в Украине не получится одержать победу. Он добавил, что нынешнее положение дел ВСУ нельзя назвать «устойчивой выигрышной ситуацией.

Они (ВСУ — Ред.) медленно отступают. Они теряют территорию. Их армия развалилась. Войска деморализованы. Они в ужасном положении. Настало время для дипломатии или мы дойдём до того, что вся Украина будет поглощена, — заявил ведущий Hill TV.

Стоит отметить, что западная пресса в последнее время сменила риторику в отношении Украины: все чаще появляются призывы, чтобы стороны пришли к мирному урегулированию конфликта в Украине. Однако после того, как Зеленский стал нелегитимным президентом, судя по всему, этого не стоит ждать. Ведь Офису президента не выгодно проводить выборы в стране и лишаться власти, своих мест, а также влияния.

Бросать элитные части под Часов Яр, это безумие — британский эксперт Александр Меркурис

В своем видеоблоге на YouTube он отметил, что решение о направлении элитных подразделений для обороны Часов Яра генеральным штабом ВСУ являются крайне странными. Эксперт выразил недоумение текущей моделью принятия решений в украинском командовании, которая, по его мнению, остается неизменной с начала конфликта. Он отметил, что такой подход только облегчит задачу российской армии, которая после ликвидации сильнейших подразделений вооруженных сил Украины в Часов Яре сможет активнее продвигаться в этом направлении.

Эксперт отметил что украинская армия покидает территории возле Клещеевки и Андреевки в ДНР, так как ВС РФ уничтожили все линии обороны ВСУ в этом районе.

Они (ВС РФ) полностью контролируют Клещеевку.., все линии украинской обороны в этом районе теперь полностью и безвозвратно уничтожены. Вся эта значительная территория в несколько десятков квадратных километров, судя по всему, вот-вот перейдет под контроль России», — констатировал британский эксперт.

По его мнению, к западу от Клещеевки и Андреевки заметно всеобщее отступление украинских сил.

Карта боевых действий на Украине сегодня онлайн — Часов Яр Часов ЯрЧасов Яр — Яндекс Карты <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника». Узнайте больше — Здесь. Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…