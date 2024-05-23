Карта СВО. Харьковское направление — 23.05.24 (сегодня)

Карта СВО. Харьковское направление (Волчанск — Липцы) — сегодня. На Волчанском направлении российские войска продвинулись в глубину от 100 до 500 метров, отразив две контратаки противника. На Липцовском направлении штурмовые подразделения группировки продвинулись в глубину от 200 до 400 метров, отбив две контратаки. К востоку и западу от Волчанска началось выравнивание линии фронта, которое скоро может перерасти в окружение. К западу от города расширяется плацдарм со стороны села Огурцово на село Графское. После взятия Старицы выход и дальнейшее движение вдоль ключевых высот по очеретинскому сценарию позволят продавить оборону ВСУ и сковать значительные резервы, переброшенные с других направлений — вплоть до Старого Салтова, расположенного в 20 км южнее.

На Харьковское направление из-за наступательных действий ВС России противник вынужден перебрасывать подкрепления с других направлений. Так, на участок фронта прибыла 36 отдельная бригада морской пехоты ВСУ с Херсонщины, наспех доукомплектованная на полигоне «Широкий Лан» в Николаевской области. Кроме того, сообщают о снятых с Купянского направления силах противника. Не исключается попытка противника выбить наши войска к границе, что вряд ли удастся: ВС России подтянули на направление ТОС и тяжелую артиллерию. 415 отдельный стрелковый батальон ВСУ выведен с участка фронта для пополнения.

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Карта боевых действий на Украине сегодня. 23.05.24 (Харьковское направление)

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Вскрыто и уничтожено

танк «Т-72» в районе н.п. Веселое;

три 120-мм миномета в н.п. Волчанск и Малые Проходы;

БМП;

гаубицы «М119», «М777», Д-20;

два пикапа

Упорное продвижение группировки войск «Север» и уничтожение обороняющегося противника вынудило командование ВСУ перебросить на Харьковское направление все имеющиеся ресурсы, включая элитные спецподразделения ГУР и иностранных наемников.

Еще одна проблема нехватки вооружений у ВСУ. Т.к. создаваемые из мобилизованных новые бригады не располагают достаточным количеством тяжелой техники. Эта нехватка настолько острая, что недавно сформированная 153-я бригада фактически превратилась из механизированного формирование в пехотное (153 ОПБр).

Применение ОДАБ-1500 по позициям ВСУ в н.п. Волчанск

Применение таких бомб, набирает обороты со времён Авдеевки. Похоже, что выпуск объёмно-детонирующих авиабомб с УМПК (благодаря которому авиация может работать на удалении до 50-60 километров) в России набрал обороты и тактика выжженной земли будет применяться российской армией и дальше. Кроме того, учитывая, что основные силы ВСУ обосновались в многоэтажках в центре города по улице Гоголя и в связи с тем, что штурмовать эти постройки в лоб смысла не имеет, а использование ствольной артиллерии малоэффективно, принято решение на применение ТОС-1А «Солнцепек» и тяжелых 240-мм минометов 2С4 «Тюльпан».

Штурм Волчанска - Военная хроника Пока основное внимание ВСУ было приковано к прорыву российских войск через центр в южные пригороды, к востоку и западу от Волчанска началось выравнивание линии фронта, которое скоро может перерасти в окружение. К западу от города расширяется плацдарм со стороны села Огурцово на село Графское. После взятия Старицы выход и дальнейшее движение вдоль ключевых высот по очеретинскому сценарию позволят продавить оборону ВСУ и сковать значительные резервы, переброшенные с других направлений — вплоть до Старого Салтова, расположенного в 20 км южнее. Что это за резервы и сколько их может быть, «Военная хроника» подробно рассказывала ранее. Однако наиболее любопытная картина складывается восточнее Волчанска. Практически на одной линии на расстоянии 30 км от города протянулся каскад сёл — Волоховка, Бочково, Охримовка, Малая Волчья, Варваровка, Николаевка и Бударки. Их взятие позволит «северным» спрямить линию фронта и вынудить ВСУ снова пересмотреть оборонительные планы. С учётом того, что последние 48 часов по позициям украинских войск в этих районах непрерывно работает авиация, такой тактический ход более чем реален. Если этот манёвр будет реализован быстро, то оставшиеся внутри Волчанска подразделения ВСУ рискуют оказаться в оперативном окружении, а с учётом того, что артиллерия ВС РФ держит на мушке большую часть путей снабжения в этом районе, высоки шансы на повторение артёмовской мясорубки с такими же катастрофическими для ВСУ последствиями. См. — Карта СВО (боевых действий на Украине).

Новости СВО на Украине сегодня — 23.05.24

Авдеевское (Покровское) направление

Одновременно с атаками на Торецком направлении (на Новоалександровку) наши части начали штурм позиций противника в районе н.п. Сокол. Здесь важнейшее значение имеет сильный опорный пункт ВСУ западнее села, который прикрывает прилегающую территорию и не дает нам закрепиться в самом населенном пункте. Падение этого опорника, одновременно с падением Новоалександровки, откроет нам путь не только к н.п. Прогресс, но и позволит нам выйти в тыл гарнизону ВСУ в Новопокровском и Новоселовке Первой.

Чуть южнее, наши части, наступая со стороны Уманского вышли к Яснобродовке и закрепились около окраин этого села. Занятие Яснобродовки заставит противника отойти на запад за реку, что позволит обеспечить тыл нашим частям, начавшим наступать на юг от Нетайлово. В тыл пока еще наполовину занятой противником и находящейся чуть южнее Красногоровки.

Нетайлово

Наши подразделения додавливают ВСУ в Нетайлово. Сообщалось об отходе их сил в сторону Карловки, но какие-то позиции на окраинах остались. В саму Карловку подвозят резервы. Село стоит на берегу водохранилища, штурм будет непростым. В Уманском идут бои, пока без продвижения, ВСУ контратакуют. По Яснобродовке бьет наша артиллерия — готовит почву для будущего штурма. Выше, в Новопокровском и Новоалександровке идут бои, линия фронта статична. Наши забирают лесополосы у Сокола. Более определенное движение разворачивается в направлении Торецка. Артиллерия бьет к востоку от Керамика до трассы на Константиновку. Наши атакуют ВСУ в районе Розовки (Александрополя) — села на возвышенности, контроль над которой позволит перерезать дорогу и давить на Нью-Йорк и на сам Торецк.

Направление Часов Яр

Пятые сутки продолжается интенсивный штурм Часова Яра и позиций противника южнее города. Накануне наши части сумели выбить противника из высот западнее Клещеевки, и взять под свой полный контроль само село, где был воодружен российский флаг. Но, полный отход противника за линию канала пока не подтвердился (хотя может какие-то его части и сбежали в тыл). Пока он все еще удерживает территорию перед самим каналом южнее Часова Яра, но после взятия высот западнее Клещеевки выдавить его оттуда будет проще.

В самом Часов Яре вчера мы также имели тактический успех. После взятия под контроль здания местного колледжа, расположенного в северо-восточной части мкрн. Канал, и который являлся здесь для ВСУ важнейшим узлом обороны, наши части сумели зачистить от противника, находящийся севернее район дач. Это позволило нам выровнять линию наступления севернее города и позволяет теперь далее штурмовать Калиновку до линии канала. Лесной массив Ступки-Голубовские-2 до самого канала находится под полным контролем 98-й ВДД и 11-й ОДШБР.

Что будет после взятия Клещеевки?

На левом фланге фактически взята Клещеевка силами 6-й МСД. Этот населённый пункт представляет из себя руины, но противник продолжает удерживать высоты западнее самого села. Основная проблема для ВСУ состоит в том, что российская армия получила выход к высотам, с которых открывается возможность для удара по единственному доступному рубежу обороны украинской армии в этом районе. После потери Клещеевки укрепрайоны ВСУ выстроены западнее оросительного канала Северский Донец — Донбасс, поскольку оборона в полях более невозможна, а отход вглубь территории к населённым пунктам откроет перед ВС РФ возможность перехода через канал и переноса боевых действий вплоть до Константиновки, через которую идёт снабжение украинского гарнизона в Часовом Яре.

Что говорит противник

США хотят разрешить Украине наносить удары по России – The New York Times

С таким предложением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен после визита в Киев. Отмечается, что его позиция по поводу американского оружия изменилась из-за успехов ВС РФ на Украине. Сейчас инициатива рассматривается в Белом доме. Ограничения планируется снять только на удары по российским военным объектам, при этом запрет на удары по нефтеперерабатывающим заводам и подобной инфраструктуре останется.

«В администрации идут оживленные дискуссии по поводу ослабления запрета на использование американского оружия по территории России, чтобы позволить украинцам наносить такие удары», – пишет газета.

США проигрывают Третью мировую войну России и Китаю, — The Hill

Администрации Байдена «катастрофически не хватает военного потенциала, мощностей по производству оружия, боеприпасов и способности противостоять киберугрозам и дезинформации», по этой причине США уступают в идущей Третьей мировой войне России и Китаю, заявляют аналитики The Hill. Но главной угрозой для США в глобальной идеологической войне является общее представление Владимира Путина и Си Цзиньпина о многополярном мире, пишет издание.

Харьковское направление Карта боевых действий на Украине сегодня онлайн — Волчанск — Липцы ВолчанскЯндекс Карты <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника». Узнайте больше — Здесь. Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…