Касатоновские чтения в Севастополе могут стать традиционными — организаторы

Институт стран СНГ в г. Севастополе, Военно-научное общество Черноморского флота, Севастопольская Морская библиотека им. М.П. Лазарева, Севастопольское региональное отделение Союза журналистов России стали соорганизаторами проведения Касатоновских чтений – заседания «круглого стола», посвящённого 85-летию адмирала И.В. Касатонова.

Цель чтений – освещение важных страниц Новейшей истории Черноморского флота, воздание должного поколению моряков-черноморцев 90-х годов прошлого века, воздание должного адмиралу И.В. Касатонову не только как военачальнику и организатору Третьей обороны Севастополя, но и как военному учёному, авторитетному эксперту, писателю, публицисту и общественно-политическому деятелю.

В Чтениях приняли участие партнёры и коллеги организаторов – представители Севастопольского Морского собрания, Регионального отделения Российского военно-исторического общества в г. Севастополе, Совета ветеранов Черноморской эскадры и соединения надводных кораблей ЧФ, Севастопольского благочиния, Клуба любителей истории флота и города, а также учебных заведений, архивов, музеев, библиотек, общественных организаций, ветераны-черноморцы, в т.ч. руководители советов ветеранов больших противолодочных кораблей «Очаков» и «Проворный», которыми в своё время командовал адмирал Игорь Владимирович Касатонов. Примечательно: одновременно Касатоновские чтения проходили в Городе-Герое Новороссийске. Инициаторами их проведения стали Почётный председатель Краснодарской краевой общественной организации «Новороссийское Морское собрание» вице-адмирал Евгений Орлов и председатель Собрания капитан 1 ранга Виктор Грицай.

Заседание круглого стола посвящено 85-летию адмирала И.В. Касатонова, командовавшего Черноморским флотом в 1991-1992 гг. Юбилей адмирал, его родные, близкие, друзья, соратники, сослуживцы, подчинённые, ученики, а также благодарные ему россияне отметят 10 февраля этого года.

Игорь Владимирович Касатонов – адмирал Горшковской школы мореплавания и Кузнецовской школы флотской службы, ставший Национальным Героем России без присвоения специальных званий и вручения каких-либо наград за сохранение Черноморского флота бывшего СССР для России. Именно по его инициативе и воле в период распада Советского Союза Черноморский флот не ушёл из родной гавани, оставшись в исторических базах, на родной Крымской земле и в водах родного Чёрного моря. Тогда и был создан плацдарм Русской весны, удерживавшийся черноморцами 23 года. Об этом патриоты Державы помнят и воздают адмиралу должное.

На Касатоновских чтениях был рассмотрен ряд вопросов. Они связаны со службой, биографией адмирала, основаны на творческом наследии флотоводца, являющегося автором более тридцати книг – фундаментальных исследований об истории Российского-Советского ВМФ XX-XXI веков. Адмирал И.В. Касатонов основательно, на солидной научной основе систематизировал информационный массив о генезисе процесса превращения России в Великую Морскую Державу. Это – время её триумфов и трагедий, эпоха эффективной реализации принципов обладания морской мощью в мировой политике, при решении боевых задач как в военное, так и в мирное время. Это – эпоха нескольких поколений по-настоящему исторических личностей – моряков-профессионалов, без которых не состоялась бы Великая Россия.

Открыли чтения исполнительный директор Института стран СНГ в г. Севастополе, учёный секретарь Военно-научного общества ЧФ, председатель Союза журналистов Севастополя капитан 1 ранга Сергей Горбачёв и директор Севастопольской Морской библиотеки им. М.П. Лазарева капитан 1 ранга Николай Краснолицкий. С докладом «Феномен адмирала И.В. Касатонова – инициатора, идеолога, организатора и руководителя борьбы за сохранение Черноморского флота для России» выступил кандидат политических наук Сергей Горбачёв.

Начало дискуссии было положено видеообращением Константина Затулина – Специального представителя Государственной Думы РФ по вопросам миграции и гражданства, Первого заместителя Председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутата Госдумы I, IV, V, VII, VIII созывов, Руководителя Института стран СНГ, председателя Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, члена Научного совета при Совете Безопасности РФ, члена Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, члена Правительственной комиссии по миграционной политике. Константин Затулин коснулся вопросов, связанных с борьбой за сохранение Черноморского флота для России, и особенно – роли адмирала И.В. Касатонова в отстаивании державных интересов на Юго-западном морском стратегическом направлении, сохранении русской идентичности Севастополя и Крыма.

В обмене мнениями приняли участие патриарх Средиземноморской эскадры и электромеханической службы флота контр-адмирал Евгений Кобцев, руководитель Севастопольского научно-отраслевого Морского отделения Академии военных наук России вице-адмирал Сергей Авраменко, глава ветвей власти Севастополя в 1991-1994 гг. Иван Ермаков, Почётный председатель Севастопольского Морского собрания Виктор Кот, помощник Благочинного Севастопольского округа протоиерей о. Стефан Сломчинский, заместитель начальника Севастопольского филиала Нахимовского военно-морского училища, член Общественного совета ЧВВМУ им. П.С. Нахимова контр-адмирал Константин Генсировский, доктор политических наук, профессор капитан 1 ранга Сергей Усов, директор Музейного комплекса 35-я Береговая батарея капитан 1 ранга Валерий Володин. Речь шла о флотской службе, о военной династии Касатоновых, отдавшей служению Отечеству более двух с половиной веков, о 30-й дивизии надводных кораблей ЧФ – образце советской школы мореплавания и организации флотской службы на пике расцвета ВМФ СССР. Конечно, большое внимание было уделено борьбе за сохранение ЧФ для России, роли черноморцев в создании и удержании плацдарма Русской весны. Библиограф Морской библиотеки Валерия Назинцева сделала обзор книг И.В. Касатонова и о Касатонове, находящихся в библиотеке. Был продемонстрирован документально-публицистический фильм «Последний адмирал Советского Союза» (режиссёр – Геннадий Каюмов).

Отметим: на Касатоновских чтениях в Новороссийске прозвучало предложение сделать их ежегодными. Исполнительный директор Института стран СНГ в г. Севастополе Сергей Горбачев, оценивая эту инициативу, сказал:

Институт стран СНГ, Институт стран СНГ в г. Севастополе ежегодно проводят Соловьёвские геополитические научно-практические чтения, посвящённые памяти начальника разведки Черноморского флота (1986-1998 гг.) контр-адмирала Владимира Евгеньевича Соловьёва. В июне этого года они пройдут уже в четвёртый раз. На этом ставшем авторитетным форуме рассматриваются проблемы геополитики, истории, общественно-политической жизни. В принципе, мы можем Касатоновские чтения тоже сделать традиционными, рассматривая на них комплекс проблем Новейшей истории Военно-Морского Флота России, Черноморского флота. Это и правильно, и справедливо – мы часто уделяем внимание флотской летописи, событиям, флотоводцам и героям далёкого прошлого. При этом история послевоенного ВМФ, период «Холодной войны», последние три десятилетия во многом не освещены.

Адмирал Игорь Владимирович Касатонов в этом отношении показывает пример не только инициативы и активности как военный учёный, исследователь. Его трудолюбие и настойчивость, по большому счёту, уникальны. Поэтому неслучайно предложение о традиции проведения Касатоновских чтений. Думаю, что ВНО ЧФ могло бы стать их организатором, тем более, что адмирал Игорь Владимирович Касатонов является Почётным председателем Военно-научного общества Черноморского флота.

В ходе Чтений практически все выступающие, говоря о заслугах адмирала, поднимали вопрос присвоения Игорю Владимировича Касатонову звания Почётного гражданина Города-Героя Севастополя. Кстати, эти предложения инициировались неоднократно, начиная с 2017 года. Речь также шла речь об инициировании присвоения адмиралу звания Героя Российской Федерации за его подвиг – сохранение Черноморского флота для России. Эти предложения нашли отражение в единогласно принятой резолюции. Решено опубликовать её в СМИ и направить председателю Законодательного Собрания города Севастополя Владимиру Немцеву.

Фото Владимира Пасякина и Юлии Потоцкой

источник: пресс-служба Института стран СНГ в Севастополе