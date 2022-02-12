Каштан — лекарственные свойства, состав и применение

Каштан – дерево, достигающее 30 метров в высоту, с красивой раскидистой кроной. Листья деревца расположены в супротивном направлении, на имеющихся длинных черешках у них ещё есть и сидячие листочки в количестве 7 штук. Эти листочки короткие и имеют зубчики. Бледно-розовые или белые цветки собраны соцветия конусообразной формы. Соцветие состоит из большего числа тычиночных цветков, нежели пестичных.

Плоды каштана – округлые зеленые шиповатые коробочки, которые в период созревания раскрываются на 3 створки, и на землю падают орехи. Внутри плодов имеется несколько семян. Семена крупные, слегка приплюснутые, покрыты темной коричневой кожурой. Цветение каштана начинается в мае, а созревание плодов приходится на начало-середину осени.

Больше всего каштана произрастает на юге и в средней полосе европейской части СНГ. Кавказ и Средняя Азия тоже относятся к местам произрастания каштана. Растение встречается в лесах и на склонах.

Каштан — полезные свойства

Каштан имеет множество полезных веществ, благодаря чему так широко используется в народной медицине. Его полезные свойства применяют при застое венозной крови. В плодах каштана содержатся биологически активные вещества, дубильные вещества, пектины, флавоноиды и масла. Благодаря этим компонентам уменьшается проницаемость кровеносных капилляров, вязкость крови снижается. Препараты каштана поднимают тонус вен, поэтому их применяют при варикозном расширении вен, тромбофлебите, язве голени и посттромботическом состоянии.

Во всех составляющих частях растения есть полезные вещества. Так, в цветках содержится большое количество флавоновых гликозидов: рутин, кемпфер гликозид, кверцетрин. Плюс к перечисленному, они богаты аденином, гуанином, аденозином, холином, сахарами и кислотами. В семенах каштана найдены сапонины (эсцин), оксикумарины (фраксин, эскулин), флавоноиды, стеролы, крахмал, эфирные масла, белок, дубильные вещества и другие органические минеральные примеси. Листья содержат флавоноиды: спиреозид, рутин, кверцетин и каротиноиды: лютеин, виолаксантин. В древесной коре были обнаружены витамины групп А, В и С, потому она может использоваться в качестве иммуностимулирующего и жаропонижающего средства.

Препараты на основе плодов каштана оказывают обезболивающее и противовоспалительное действие на организм человека. Каштан применяют не только внутрь, но и в качестве средства для наружного применения.

Состав

В конском каштане содержится малое количество белка и других веществ, имеющих пищевую ценность. Однако входящие в его состав компоненты обладают целебными свойствами, что позволяет применять его в качестве сырья для лекарственных препаратов. Кроме того, съедобный каштан принадлежит к другому роду кустарников.

Каштан — применение в народной медицине

Во многих странах каштан используется в народной медицине. Настой и отвар каштана обладают кровоостанавливающим и обезболивающим свойствами. Отвар коры каштана используется как средство для внутреннего или наружного применения при лечении геморроя, воспалений и хронических болезней кишечника. Сок из цветков каштана помогает при лечении тромбофлебита, геморроя и атеросклероза. Отвар из шкурок плодов каштана применяют при маточном кровотечении.

Настой коры каштана используют при лечении разных ревматических недугов, расширения вен ног, ран, которые долго не заживают. Отвар, приготовленный из сухих орехов, применяют при воспалениях верхних дыхательных путей. Свежие листья каштана помогают вылечить коклюш.

Каштан ценится также за то, что способен оказать помощь в следующих случаях:

объемное венозное кровенаполнение;

патологии сердца и сосудистой системы;

открытые раны на поверхности тела;

необходимость обезболивания;

повышенная отечность;

расстройство нервной системы;

проблемы с желудком и кишечником;

возникновение судорожного и спазматического синдрома.

Кору и плоды каштана можно применять при отеках и кровотечениях из носа. Отвар каштана используется внутренне и наружно. К примеру, наружно отвар применяют в качестве средства для припарок при лечении нарывов и фурункулов.

Лекарственные препараты на основе конского каштана, помимо перечисленного, оказывают положительное влияние при следующих заболеваниях:

нарушения в работе желчного пузыря;

патологии селезенки (лейкоз, малярия, лимфогранулематоз);

отеки в почках и сердце;

артрит, артроз, грыжевые новообразования;

остеохондроз, радикулит, ишиас;

проблемы с выделительной системой;

легочные заболевания (коклюш, бронхит, туберкулезная палочка, плеврит);

анемия;

онкологические опухоли и облучение.

Настойка из сухих цветков каштана рекомендуется для лечения хронической дизентерии или катара мочевого пузыря. Благодаря тому, что отвар или настой растения содержит дубильные вещества, его применяют при ожогах и различных ранах на коже.

Применение конского каштана не ограничено фармакологией. Широк спектр его использования в домашних условиях по рецептам народной медицины. С его помощью можно самостоятельно бороться:

с повышенной свертываемостью крови;

сахарным диабетом;

заболеваниями сосудов и сердечной недостаточностью;

тромбозом;

высокими показателями холестерина в крови;

нарушениями в работе пищеварительной системы.

Кроме этого, каштан при домашнем использовании устраняет отеки, варикозные расширения вен, геморрой, тромбофлебит и гайморит.

При сахарном диабете

Сахарный диабет – достаточно распространенное заболевание. На повышение показателей сахара в крови влияет множество причин. Мало кому известно, но конский каштан положительно влияет на протекание недуга и даже снимает его симптоматику. Это проявляется в следующем:

восстановление эластичности стенок сосудов;

понижение уровня сахара и холестериновых бляшек в крови;

улучшение метаболических процессов организма;

нормализация состояния крови.

Диабетикам рекомендуется принимать каштан таким образом: чайную ложку листьев варить в стакане кипятка в течение 20 минут. Дать жидкости остыть и настояться около получаса, а затем процедить. Данным отваром промывать раны и пораженные участки.

В случае диабета второй степени заготовку подвергают иному воздействию: 100 г коры дерева залить 1 литром водки. Жидкость настаивать в темном месте 14 дней. Дозировка приема: 10 капель 3 раза в день перед едой.

Каштан при геморрое

Целебный отвар от геморроидального воспаления можно приготовить таким образом: 3 столовые ложки древесной коры варить в 1 литре воды в течение 15–20 минут. Время настаивания отвара – 8–10 часов (можно оставить на ночь). Процеженную жидкость применять в качестве компрессов и сидячих ванн. Процедуру повторять после каждого опустошения кишечника.

Еще один работающий вариант – микроклизмы. Они подготавливаются так: 1 столовую ложку измельченной сухой коры засыпать в стакан кипяченой воды. Его закрыть полотенцем для сохранения тепла и оставить на 3 часа. Охлажденное снадобье профильтровать, после чего оно становится пригодным для клизмы (30–50 мл).

Капли из свежего каштанового сока употребляют внутрь до 30 капель перед каждым приемом пищи (3 раза в день). Это способствует укреплению сосудов и устранению воспаления.

Можно принимать ванны с травяными аптечными сборами, в состав которых входит каштан. Такую смесь не сложно приготовить в домашних условиях, потребуется: плодовая кожура конского каштана (3 части), сушеная ромашка (3), шалфей (2), кора дуба (5). 2–3 столовые ложки массы залить 1 литром кипятка и варить на большом огне. Отвар оставить на ночь (время для настаивания – 12–14 часов). Ванны принимать не дольше 15 минут. В лечебный курс входят 10 ванн с интервалом в 2–3 дня (то есть длительность терапии – 1 месяц).

При варикозе

От данной болезни страдает подавляющее число населения, преимущественно женщины. Оно проявляется не только с возрастом, его может спровоцировать поднятие тяжестей, стабильное положение в работе – сидячее или стоя, неудобная обувь. Варикоз, к несчастью, очень трудно лечится. На помощь в борьбе с заболеванием приходит конский каштан, он способен облегчить симптоматику вплоть до полного ее устранения. Растение способно не только предотвратить появление варикозного расширения, но и приостановить его.

Рецепт: кору каштанового дерева залить 1 литром водки. Смесь настаивать в течение 14 дней. Употреблять дважды в сутки (утром и вечером), внутрь по 15–20 капель. Положительный эффект будет заметен спустя 2–3 месяца приема.

Помимо этого, варикозное расширение вен можно вылечить путем нанесения аптечных кремов и мазей, в состав которых входит конский каштан.

Каштан при простатите

Противовоспалительное и антибактериальное воздействие растения оказывает благотворное влияние на работу предстательной железы человека. Болевые ощущения сойдут на нет, выделительная система начнет нормально функционировать, пройдет ощущение сдавленности мочевого пузыря, а число походов в туалет резко сократится. Эректильная функция также будет восстановлена.

Для лечения необходимо иметь оболочку семенной коробочки каштана и скорлупу ореха. Они будут основными ингредиентами для настойки. Их засушивают и измельчают, после чего они будут готовы к дальнейшим действиям: 1 столовую ложку смеси заливают 100 мл чистого спирта. Жидкость закрывают крышкой и убирают в темное место, где она находится 14 дней. Спустя 2 недели ее процеживают. Получившаяся настойка готова к употреблению: принимают ее по 10 капель 2 раза в день перед едой (в течение 10 суток).

Положительный эффект проявляется за счет устранения отечности выделительной системы человека, что обусловлено компонентами, входящими в состав растения.

При гайморите

Для лечения гайморита, как правило, советуют использовать недозревшие плоды. Ввиду возможного отсутствия таковых допускается использование спелых замороженных орехов. Их заливают крутым кипятком и оставляют на несколько часов. После этого сердцевину очищают от кожуры и разрезают на небольшие бруски – турунды. Их вставляют в носовые проходы, где они способствуют отхождению гнойного застоя.

Промывания носа настойкой из каштана также хорошо способствует очищению пазух от гноя. Для этого повторяют вышеуказанные действия (до разрезания на брусочки) и натирают плод на терке. Массу заливают теплой водой и настаивают около суток. Дважды в день промывают носовую полость на протяжении одной недели. Настойка может служить как профилактическое средство.

Большой популярностью пользуется метод проведения ингаляций с добавлением эфирных жирных масел каштана. Для этого над горячей водой с маслом дышат около 10–15 минут. Можно делать в течение 10–12 дней.

Смесь растительного масла и тертого семени конского каштана применяют для массажа носовых пазух (1–2 раза продолжительностью до 10 минут).

Каштан — рецепты применения

Народная медицина применяет каштан в виде отваров, настоев, настоек и свежего сока.

Лекарства при заболевании сосудов. Можно принять свежий сок, выжатый из цветков каштана. Его принимают по 20–30 капель, заранее разведя их столовой ложкой воды. Больше двух раз в сутки сок каштана пить не нужно.

При этом заболевании помогает и настойка цветков каштана. Для её приготовления нужно взять 10 граммов высушенных цветков каштана и залить их 250 мл водки, после чего оставить на 7 дней настояться. Готовую настойку втирают в больные суставы.

Можно принять ванну с отваром плодов каштана. Взяв 500 граммов измельченных плодов каштана (порошок), заливаем их 2,5 литра воды и ставим на огонь на полчаса. После того как процедили готовый отвар, заливаем его в ванну.

Настойка каштана при расширении вен. Возьмите 50 граммов цветков каштана и залейте их 500 мл водки. Оставьте на 2 недели в темном месте настояться. Не забывайте иногда взбалтывать настойку. После процеживания настойки её пьют по 30 капель трижды в день перед едой (за 20 минут). Такое лечение необходимо проводить около месяца. Кроме внутреннего приема, следует использовать мазь для наружного применения.

Мазь каштана при расширении вен. Для её приготовления берем 25 граммов порошка из плодов каштана, 5 граммов порошка цветков ромашки, 5 граммов цветков и листьев шалфея. К этой смеси добавляем 2,5 грамма картофельного крахмала и заливаем 100 граммами горячего куриного жира. Поставим всё на водяную баню на 2–2,5 часа. Снимаем с бани и оставляем на 12 часов настояться. Затем ставим всё опять на водяную баню и доводим до кипения. После нагревания состав процеживаем и остужаем. Готовой мазью необходимо смазывать больные места 2–3 раза в день.

Мазь при радикулите. Смешайте в равном количестве порошок плодов каштана, камфорное масло (свиной жир) и намажьте на ломоть черного хлеба. Этот ломоть приложите к больному месту и не снимайте 3 часа.

Каштан — выращивание и уход

Каштан размножают семенным способом. Высеивают семена весной, так как если посев семян произвести осенью, то они могут быть повреждены мышами. Конец апреля – начало мая – это лучшее время для посева семян каштана. Сеянцы каштана в первые годы очень медленно растут, поэтому до того как вырастет красивое и крупное деревце, пройдет 10–15 лет. В этом возрасте растение очень хорошо переносит пересадку с комом земли. А в возрасте 8–10 лет каштан можно посадить и без кома земли. Главное – хорошо выкопать каштан, сохранив его корневую систему. Также растение нужно обильно поливать. Сажать каштан следует в смесь почв, а именно смешать дерновую и листовую почву вместе с песком. Весной необходимо внести удобрения, состоящие из мочевины и коровяка.

Каштан – влаголюбивое деревце, поэтому его следует регулярно поливать, а если лето выдалось сухим, то полив нужно сделать ещё обильнее. Когда почву пропалывают, её необходимо взрыхлить. Круг вокруг ствола дерева нужно мульчировать торфом. По мере роста дерева необходимо освобождать его от сухих ветвей. Перед началом зимы молодые саженцы нуждаются в укрытии опавшими листьями.

Противопоказания к использованию каштана

До сих пор медицина не выявила противопоказаний к применению препаратов из каштана. Однако перед их использованием нужно проконсультироваться с врачом.

Однако, следует остерегаться приема препаратов на основе каштана при:

плохой свертываемости крови;

язвенных образований в желудке и двенадцатиперстной кишке;

гастрита с пониженной кислотностью;

индивидуальной непереносимости и наличия аллергических реакций.

Плюс ко всему настойку на спиртовой основе запрещено употреблять:

при хроническом обостренном гастрите или колите;

почечной и печеночной недостаточности;

гипертонии высокой степени.

Беременным и кормящим женщинам тоже противопоказано применение настойки, однако они могут использовать мази, кремы и отвары.

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