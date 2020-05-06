Каждый день – свыше 10 тысяч заболевших. Россия вошла в число стран-«лидеров» по заражению COVID-19

В России за последние сутки выявлено еще 10 559 заболевших COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Это суточный прирост в 6,8% по сравнению со вторником.

Общее число инфицированных в стране выросло до 165 929, и страна вплотную приблизилась к Германии и Франции: согласно данным Университета Джона Хопкинса, в Германии 167 тыс. случаев COVID-19, во Франции — 169,6 тыс.

Новые больные зарегистрированы в 82 регионах, больше всего в Москве — 5858. Общее число диагнозов в столице выросло до 85 973 (+7,3%).

О ситуации в Крыму — ЗДЕСЬ. Сводка по Севастополю — ЗДЕСЬ.

В целом по стране число жертв коронавируса достигло 1 537, из них 86 пациентов скончались за последние 24 часа, 50 из них — в Москве.

Поправились и выписаны после перенесенного заболевания уже 21 327 человек, в том числе 1 462 человека — за последние сутки.

С подозрением на СOVID-19 госпитализировано свыше 80 тысяч человек.

Также сегодня стал известен обновленный прогноз по срокам окончания эпидемии коронавируса в России. Увы, ничего утешительного. Новая дата — 24 августа. Это следует из обновленного прогноза ученых Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD), он опубликован на сайте учебного заведения. Прогноз скорректировали c учетом данных по числу зараженных по состоянию на 5 мая.

Ранее ученые из Сингапурского университета уже несколько раз меняли сроки окончания эпидемии коронавируса в России. Изначально они предполагали, что датой завершения эпидемии будет 20 июня, а затем сдвигали ее на июль и август.