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В Севастополе 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Итого: 106
Фото: static.elitar.kz

В Севастополе 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Итого: 106

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 12:04 06.05.2020

По состоянию на утро 6 мая в Севастополе зарегистрировано 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

По информации правительства города, 7 человек — рабочие, задействованные в строительстве  военного госпиталя в Омеге. Они находились  в военных обсерваторах, были в контакте с ранее заболевшими.  Ещё один положительный тест у  женщины, которая вернулась из Москвы и была на самоизоляции в одном из садовых товариществ. Поскольку женщина соблюдала режим самоизоляции, контактных лиц нет.

Всего с начала года в Севастополе зарегистрированo 106 случаев, 15 человек выписаны после выздоровления, 2 человека умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 135 человек. Под наблюдением по месту жительства – 1271 человека. В режиме обсерваторов работают пансионат «Изумруд», а также стройки Минобороны РФ в бухте Омега и на Бельбеке.

 Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

В Севастополе 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Итого: 106

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