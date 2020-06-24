Каждый строитель знает: в бетоне — сила

Секрет качества любого строительства – в бетоне. Археологи утверждают, что почти идентичный аналог современного бетона использовался зодчими Древней Греции и Древнего Рима. А вот средневековье почти «похоронило» этот рецепт, отдавая преимущество обработке строительного камня. Как бы то ни было, нынешняя рецептура – почти неизменна с ХIХ века. Казалось бы, что проще: цемент, вода, песок, щебень, а нет, видов и классификаций бетона – множество. Все различия – по вязкости и плотности, что, в свою очередь, зависит от назначения стройматериала.

Все эксперты сходятся в одном: везти бетон издалека и бессмысленно, и бесполезно. Ну, помните же, классическое из «Джентльменов удачи»: «Какой хороший цемент»… Вот и бетон в Симферополе – в самом центре Крымского полуострова. Отсюда до любой стройки Крыма — рукой подать. Важный элемент? Безусловно. Но еще важнее опыт, репутация, качество работы производителя бетона. «Бетон в Крыму» в этом даст фору многим. В активе: 10 лет на строительном рынке, благодарные отзывы клиентов, собственное производство, доставка (до 400 кубометров в сутки), профессионализм мастеров и цены, которые приятно удивят.

Каким должен быть хороший бетон? «Прочным и надежным», — ответит любой строитель и будет прав. Поэтому выбор бетона в Симферополе подкреплен многообразием его марок: от «подготовительного» М 100 (В 7,5) до высокопрочных М 400 и М 450, незаменимых на стройках в регионах высокой сейсмоопасности и при возведении «специальных» объектов. Ну и, конечно же, на любой стройплощадке будут рады классическому бетону М 350 (В 25) – это самая лучшая отливка, гарантия того, что строение выдержит любые нагрузки.

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«Самодеятельность» на стройке может привести к плачевным результатам. Касается, в первую очередь, соблюдения технологии при изготовлении бетона. Это только кажется: все соединить и, знай себе, помешивать. Точные формулы и соответствие ГОСТам – кредо профессионалов бетон.симфи.рф. А еще здесь применяют только качественные и проверенные материалы. Древнегреческий и древнеримский бетон пережил века и тысячелетия. Не самый плохой ориентир и для крымского бетона.