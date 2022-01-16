Керамический облицовочный кирпич. Выбирать вам, но надо знать...

Керамический облицовочный кирпич сегодня весьма популярный материал, который используют как при строительстве частных домовладений, так и зданий бизнес-класса. Причина проста: при небольших «минусах», у него множество плюсов, перекрывающих с лихвой эти самые «минусы». Что же нужно знать, чтобы принять этот факт как руководство к действию, и купить кирпич такого вида не просто потому, что большинство так делает, а со знанием дела?

Облицовочный кирпич — это…

Главный момент, который является определяющим, когда речь идёт об облицовочном кирпиче, заложен в самом названии этого стройматериала — у этих изделий декоративный «характер». Другими словами, такой кирпич используют для отделки фасадов, а также стен внутри помещений, если того требуют интерьерные решения. При этом его зачастую выбирают, взяв на вооружение принцип «нравится — не нравится». Однако, говорят специалисты, можно большего добиться всё-таки учитывая все существующие характеристики облицовочного кирпича в зависимости от разновидности изделий. Так:

кирпич облицовочный «классический» изготавливают, обжигая разные сорта глины. При этом изделия могут быть и разной формовки. Такой кирпич считается консервативным. Однако сегодня производители и этот вид научились максимально разнообразить как по фактуре, так и по цвету. Он надёжен в эксплуатации, относительно недорогой по стоимости, уместен практически в любом архитектурном стиле.

изготавливают, обжигая разные сорта глины. При этом изделия могут быть и разной формовки. Такой кирпич считается консервативным. Однако сегодня производители и этот вид научились максимально разнообразить как по фактуре, так и по цвету. Он надёжен в эксплуатации, относительно недорогой по стоимости, уместен практически в любом архитектурном стиле. кирпич ручной формовки . Тот вариант, когда название не определяет суть: такой кирпич также производят механизированным способом, но его вид как-будто «говорит» об обратном — рыхлость, пористость, рифлёная поверхность производят впечатление «штучной работы». Главные его преимущества: высокая морозостойкость, а также он практически «не выходит из строя» со временем — специалисты говорят, что такой кирпич «стареет красиво».

. Тот вариант, когда название не определяет суть: такой кирпич также производят механизированным способом, но его вид как-будто «говорит» об обратном — рыхлость, пористость, рифлёная поверхность производят впечатление «штучной работы». Главные его преимущества: высокая морозостойкость, а также он практически «не выходит из строя» со временем — специалисты говорят, что такой кирпич «стареет красиво». клинкерный кирпич. Дорогие и долговечные изделия, потому как изготавливают их из особой тугоплавкой глины. Основные «плюсы»: прочность и низкая способность к водопоглощению. Эксперты именно эту разновидность облицовочного кирпича склонны считать буквально «вечным». Хотя, разумеется, этот момент зависит от компании-производителя и технологий, которые она использует при производстве материала.

Что касается «минусов» керамического облицовочного кирпича, о которых речь шла выше. По большому счёту «ложка дёгтя» здесь одна — такой кирпич, если он хорошего качества не может быть совсем уж дешёвым. При этом, правда, даже самый бюджетный вариант в любом случае «даст форму» по прочности кирпичу обыкновенному (силикатному). И в первую очередь — в сроках эксплуатации, что, конечно же, оправдывает изначальные финансовые вложения.

Облицовочный кирпич — полнотелый и пустотелый

Облицовочный кирпич делится на два вида, что также влияет на его эксплуатационные качества. А именно:

полнотелый кирпич — изделие с максимальной прочностью. Если раньше его использовали для кладки стен повсеместно, то сегодня в основном применяют при строительстве фундаментов, цоколей, возведении колонн и других несущих элементов зданий (то есть там, где должна быть абсолютная гарантия надёжности используемого материала). В основном из-за того, что он обладает слишком большой теплопроводностью, за счёт чего не всегда способен защитить помещения от холода и жары. Впрочем, этот момент вкупе с уникальной огнеустойчивостью кирпича является его огромным плюсов — его с успехом применяют при строительстве каминов, печей и печных труб.

— изделие с максимальной прочностью. Если раньше его использовали для кладки стен повсеместно, то сегодня в основном применяют при строительстве фундаментов, цоколей, возведении колонн и других несущих элементов зданий (то есть там, где должна быть абсолютная гарантия надёжности используемого материала). В основном из-за того, что он обладает слишком большой теплопроводностью, за счёт чего не всегда способен защитить помещения от холода и жары. Впрочем, этот момент вкупе с уникальной огнеустойчивостью кирпича является его огромным плюсов — его с успехом применяют при строительстве каминов, печей и печных труб. пустотелый кирпич. Наличие пустот-проризей определяет пониженную теплопроводность таких изделий. Потому на сегодняшний день такой кирпич весьма востребован в жилищном строительстве. Он дешевле, чем полнотелый «коллега», и считается универсальным.

Впрочем, говорят эксперты, при выборе между полнотелым и пустотелым кирпичом нужно главным образом учитывать такой момент:

При выборе обратите внимание на марку по морозостойкости, она должна быть не ниже F 50, толщину передней стенки щелевого бруска — утолщение исключит отшелушивание из-за оттаивания/замораживания. Для фасадной облицовки цоколя, карнизов, парапетов используйте полнотелые бруски М 150, F 150, — поясняют специалисты компании «Kirpich-74».

Облицовочный кирпич — цена вопроса

Что касается стоимости такого вида кирпича, то стоит учитывать, что:

облицовочный кирпич может быть разного размера. Этот параметр, в частности, формирует цену изделия.

самый недорогой облицовочный кирпич — красный (используется обычная глина). Чем светлее кирпич, тем, соответственно, он будет дороже.

Можно ли сэкономить на покупке облицовочного кирпича? Удивитесь, но можно и довольно существенно:

Лучше всего закупаться материалом зимой с декабря и до конца февраля. Экономия может доходить до 20% за партию кирпича, — дают подсказку в компании «Kirpich-74».

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