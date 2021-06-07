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Керчь - в дюжине самых «зловещих» городов России
фото: Pexels (pixabay.com)

Керчь — в дюжине самых «зловещих» городов России

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:49 07.06.2021

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, в каких российских городах можно организовать фотосессию в готическом стиле. Список составлен на основании отзывов туристов. Керчь оказалась в его лидерах.

Есть в России места, в которых атмосфера напоминает кадры из фильмов о Круэлле, где «обитают» готы и всякие неформалы, а экстремальные фотографы устраивают тематические фотосессии на фоне таких «жутковатых» мест. Немного мрачную атмосферу, архитектуру в готическом стиле для фотосессий можно найти в Челябинске, Выборге, Калининграде, Керчи, Волгограде, Приморско-Ахтарске, Владикавказе, Орехово-Зуеве, Воркуте, Апатитах, Шахтах и Березниках, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Топ-12 самых «зловещих» городов России:

  1. Челябинск (Челябинская обюласть) — 2481 руб.
  2. Выборг (Ленинградская область) — 7373 руб.
  3. Калининград (Калининградская область) — 2180 руб.
  4. Керчь (Крым) — 2387 руб.
  5. Волгоград (Волгоградская область) — 2526 руб. *
  6. Приморско-Ахтарск (Краснодарский край) — 1687 руб.
  7. Владикавказ (Северная Осетия) — 2200 руб.
  8. Орехово-Зуево (Московская область) – 3030 руб.
  9. Воркута (Республика Коми) — 2300 руб.
  10. Апатиты (Мурманская область) — 2400 руб.
  11. Шахты (Ростовкая область) – 2280 руб.
  12. Березники (Пермский край) – 1955 руб.
*Средняя стоимость ночи в 2021 году

Керчь - в дюжине самых «зловещих» городов России

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