Керчь — в дюжине самых «зловещих» городов России

Сервис бронирования жилья для отдыха
Есть в России места, в которых атмосфера напоминает кадры из фильмов о Круэлле, где «обитают» готы и всякие неформалы, а экстремальные фотографы устраивают тематические фотосессии на фоне таких «жутковатых» мест. Немного мрачную атмосферу, архитектуру в готическом стиле для фотосессий можно найти в Челябинске, Выборге, Калининграде, Керчи, Волгограде, Приморско-Ахтарске, Владикавказе, Орехово-Зуеве, Воркуте, Апатитах, Шахтах и Березниках, — отмечают в пресс-службе сервиса.
Топ-12 самых «зловещих» городов России:
- Челябинск (Челябинская обюласть) — 2481 руб.
- Выборг (Ленинградская область) — 7373 руб.
- Калининград (Калининградская область) — 2180 руб.
- Керчь (Крым) — 2387 руб.
- Волгоград (Волгоградская область) — 2526 руб. *
- Приморско-Ахтарск (Краснодарский край) — 1687 руб.
- Владикавказ (Северная Осетия) — 2200 руб.
- Орехово-Зуево (Московская область) – 3030 руб.
- Воркута (Республика Коми) — 2300 руб.
- Апатиты (Мурманская область) — 2400 руб.
- Шахты (Ростовкая область) – 2280 руб.
- Березники (Пермский край) – 1955 руб.
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