Керчь — в дюжине самых «зловещих» городов России

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, в каких российских городах можно организовать фотосессию в готическом стиле. Список составлен на основании отзывов туристов. Керчь оказалась в его лидерах.

Есть в России места, в которых атмосфера напоминает кадры из фильмов о Круэлле, где «обитают» готы и всякие неформалы, а экстремальные фотографы устраивают тематические фотосессии на фоне таких «жутковатых» мест. Немного мрачную атмосферу, архитектуру в готическом стиле для фотосессий можно найти в Челябинске, Выборге, Калининграде, Керчи, Волгограде, Приморско-Ахтарске, Владикавказе, Орехово-Зуеве, Воркуте, Апатитах, Шахтах и Березниках, — отмечают в пресс-службе сервиса.