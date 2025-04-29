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Керчанин сотрудничал с Киевом - за госизмену будут судить
фото: © Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю

Керчанин сотрудничал с Киевом — за государственную измену будут судить

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:00 29.04.2025

Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Керчи, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Установлено, что задержанный установил личный контакт с сотрудником главного управления разведки министерства обороны Украины и по заданию куратора осуществил сбор и передачу противнику сведений о состоянии объектов критической инфраструктуры региона. Информация была передана противнику для использования при нанесении ракетных ударов, — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма, злоумышленник собирал сведения о местах расположения нефтебазы в Феодосии и дислокации частей Росгвардии в Керчи, а также объектов Министерства обороны РФ в Кировском районе.

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Мужчину задержали в марте этого года. В отношении него возбудили уголовное дело по обвинению в государственной измене, суд заключил мужчину под стражу.

Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Его рассмотрит Верховный суд Республики Крым. Керчанину грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

источник: РИА Новости Крым

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