Керчанин уклонялся от уплаты алиментов. Назначили обязательные работы, но и от них он отказался. Пойдёт под арест

Опубликовал: КрымPRESS в Судебные приставы Крыма 14:54 26.08.2025

Житель Керчи устранился из жизни своего несовершеннолетнего сына, забыв на каком-то жизненном этапе об обязанности перечислять алиментные платежи на его содержание. Не вспомнил о своих обязательствах мужчина и после того, как судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по г. Керчи ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю возбудил в отношении него исполнительное производство. В итоге гражданин накопил перед своим ребёнком задолженность на общую сумму 828 тыс. рублей.

С целью побудить керчанина к погашению долга по алиментам сотрудник органов принудительного исполнения арестовал его банковские счета и временно ограничил должника в праве выезда за границу Российской Федерации. В дальнейшем гражданин был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату средств на содержание детей. Согласно вынесенному судебному решению нерадивому отцу было назначено наказание в виде 30 часов обязательных работ, отбывать которые он отказался. В результате чего сотрудники органов принудительного исполнения доставили мужчину в отделение судебных приставов, где в отношении него был составлен протокол по ч.4 ст. 20.25 КоАП РФ. На этот раз решением суда керчанину было назначено 10 суток административного ареста. Если гражданин продолжит и дальше уклоняться от оплаты алиментов, то впоследствии он будет привлечен к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ и рискует лишиться свободы на срок до одного года, — озвучили детали дела в пресс-службе ведомства. 

информация и фото: пресс-служба ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю

