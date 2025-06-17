Керчанина арестовали по подозрению в госизмене

Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене 22-летнего жителя Керчи, собиравшего сведения об объектах ПВО для военной разведки Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Установлено, что житель Керчи 2003 года рождения установил и поддерживал на конфиденциальной основе отношения сотрудничества с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ). По заданию куратора он прибыл к месту расположения одной из воинских частей и, используя средства фото- и видеодокументирования, осуществил фиксацию мест расположения средств противовоздушной обороны, а также иных военных объектов Вооруженных сил РФ, дислоцированных на полуострове, — сообщили в ЦОС, добавив, что полученные сведения он передавал представителю ГУР МОУ через Telegram.

Подозреваемый признал свою вину и дает признательные показания», — отметили в ФСБ. На видео ФСБ задержанный рассказал, что 30 января 2024 года на YouTube увидел видеоролик с российским военнопленным, который был снят ГУР МОУ, где предлагалось за деньги сообщать о местонахождении российских военнослужащих и военных объектов.

Я перешел по ссылке на Telegram-канал, написал, что владею определенной информацией, интересует ли это их или нет? 31 января я скинул три или четыре скриншота Google Maps с метками, где находились военные части, и скриншот одной из систем противовоздушной обороны. После чего у меня попросили предоставить фото- либо видеофиксацию, подтверждение, что там действительно находятся данные объекты, — сообщил он.

Следственным отделом УФСБ по Республике Крым в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), он заключен под стражу на два месяца. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

ФСБ России обращает внимание на то, что спецслужбы Украины все чаще используют мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельность, — отметили в ЦОС.

источник: ТАСС