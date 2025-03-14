Керчанина задержали по подозрению в государственной измене

УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю по подозрению в государственной измене задержан 29-летний житель города Керчи. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.
Установлено, что житель Керчи вышел на контакт с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. По заданию куратора он собирал и передавал украинской стороне сведения о состоянии объектов критической инфраструктуры региона. Данные были переданы для использования при нанесении ракетных ударов.
источник: ТАСС
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