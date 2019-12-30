Керченские «моржи» присоединились к акции «Закаленная Россия — здоровая страна!»

29 декабря Керчь присоединилась к Всероссийской акции «Закаленная Россия – здоровая страна!», которая прошла по всей стране при поддержке Федерации зимнего плавания России и Министерства спорта Республики Крым.

Более 50 керчан окунулись в холодную воду Керченского пролива, демонстрируя свой крепкий характер и силу духа. Большинство из них — члены спортивного-патриотического клуба «Слава» во главе с основателем Вячеславом Тимошенко.

Закаленный человек – здоровый человек, оплот и опора государства! Подобные мероприятия привлекают внимание и вдохновляют на здоровый образ жизни. Отрадно осознавать, что в Керчи он становится все более популярным. Керчане, так держать, горжусь вами, — отметил глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

Температура воздуха в этот день была около 5 градусов тепла, а морской воды даже немного выше — «плюс семь». Купались как профессиональные «моржи», так и новички. Все «окунувшиеся» получили грамоты-сертификаты от организаторов акции, которая станет традиционной.

Все фото: со страницы С.Бороздина в Facebook.