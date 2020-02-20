Керченские подростки-«террористы» взяты судом под стражу. Пока на два месяца

Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу на два месяца подростков, готовивших теракт в Керчи.

Задержанным молодым людям по ходатайству следствия судом определена мера пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного следствия сроком на два месяца – по 18 апреля 2020 года включительно, – сообщила старший помощник руководителя Главного управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

Судебные заседания прошли в закрытом режиме. Известно, что в отношении керченских подростков возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ – «подготовка террористического акта».

Следствие продолжается, причем не только в Крыму. По информации Следкома, параллельно, по этому же делу идет работа в трех регионах страны.

Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что в Керчи выявили двух подростков, готовивших теракты в двух образовательных учреждениях. Они являются последователями Владислава Рослякова, причастного к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года. У подростков 2003 и 2004 годов рождения, по месту жительства в Керчи были изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, приобретенные через интернет, и компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Испытания «пробных» взрывных устройств подростки проводили на домашних животных. Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.