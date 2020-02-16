Керченский городской суд арестовал украинских браконьеров

Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, задержанных накануне в Азовском море. Напомним, в ходе осмотра плавсредства пограничники выявили около 300 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова – ставную сеть. При этом у задержанных отсутствовали судовые, регистрационные документы, в том числе на право на вылов водных биоресурсов.

По факту незаконной добычи водных биологических ресурсов Пограничным управлением в отношении задержанных возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ (Нарушение правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов), — сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по РК и г. Севастополю.

Свою вину браконьеры не отрицают. Они рассказали, что вышли в море из села Райновка (Приморского района Запорожская область Украины). Ловили сетью камбалу-калкан.