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Керченский городской суд арестовал украинских браконьеров
Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ

Керченский городской суд арестовал украинских браконьеров

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 19:25 16.02.2020

Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, задержанных накануне в Азовском море. Напомним, в ходе осмотра плавсредства пограничники выявили около 300 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова – ставную сеть. При этом у задержанных отсутствовали судовые, регистрационные документы, в том числе на право на вылов водных биоресурсов.

По факту незаконной добычи водных биологических ресурсов Пограничным управлением в отношении задержанных возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ (Нарушение правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов), — сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по РК и г. Севастополю.

Свою вину браконьеры не отрицают. Они рассказали, что вышли в море из села Райновка (Приморского района Запорожская область Украины). Ловили сетью камбалу-калкан.

Керченский городской суд арестовал украинских браконьеров

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