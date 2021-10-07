КФУ открывает молодёжную лабораторию молекулярной генетики и биотехнологий

Молодёжная лаборатория молекулярной генетики и биотехнологий открывается в Крымском федеральном университете в рамках национального проекта «Наука и университеты». Финансирование лаборатории по госзаданию составит 14 миллионов рублей в год. В лаборатории будут развиваться четыре научных направления: олигонуклеотидные противовирусные вакцины, ДНК-лекарства, ДНК-инсектициды и ДНК-регуляторы синтеза вторичных метаболитов растений.

Все четыре направления актуальны не только с исследовательской точки зрения, но и имеют прогнозируемую экономическую перспективу, которую можно измерять в миллиардах долларов. Мы предлагаем не только планы, но фактические результаты. Наша олигонуклеотидная противокоронавирусная вакцина уже прошла несколько раундов доклинических испытаний и показала свою специфическую иммуногенность в ряде независимых организаций. Также сейчас мы разрабатываем таргетно действующие ДНК-лекарства для лечения меланомы, ревматоидного артрита, гастрита и других заболеваний. Для нас это научный хедж и диверсификация направлений исследований, когда есть возможность проявлять креативность по разным фронтам науки, находясь в ее авангарде, – цитирует пресс-служба вуза руководителя лаборатории, профессор кафедры биохимии Крымского федерального университета Владимира Оберемок.

По его словам, не менее важными являются проекты в области агробиотехнологий. Например, ДНК-инсектициды, разрабатываемые в лаборатории, обладают высокой эффективностью против подотряда Грудохоботных отряда Полужесткорылых. Рынок инсектицидов против этой группы насекомых составляет более одного миллиарда долларов в год. Инновационными разработками уже интересуются инвесторы в России и за её пределами.

Сегодня штат лаборатории насчитывает порядка 15 сотрудников, большинству из которых меньше 35 лет. Структура начнёт полноценно функционировать до конца октября.

Наши сотрудники – в основном аспиранты и выпускники вузов, которые очень хотят продолжать научную работу. Благодаря этому проекту удалось собрать со всего Крыма амбициозных и талантливых молодых исследователей и предоставить им возможность для реализации научных проектов. Аспиранты смогут проводить высокоточные эксперименты благодаря новейшему оборудованию и защитить достойную диссертацию. Этот же фактор поможет ускорить написание научных статей для высокорейтинговых журналов и выигрывать разнообразные исследовательские гранты. Стратегия развития лаборатории подразумевает тесное сотрудничество с другими лабораториями и кафедрами КФУ, а также налаживание связи с научными и образовательными учреждениями в других городах страны и за рубежом, – говорит Владимир Оберемок.

По словам руководителя лаборатории, благодаря большому количеству новых возможностей молодые специалисты убедятся, что научное исследование можно организовывать на высоком уровне, и сделать это, не покидая полуостров.