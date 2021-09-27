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КФУ получит 100 млн рублей по программе «Приоритет-2030»
фото: пресс-служба КФУ

КФУ получит 100 млн рублей по программе «Приоритет-2030»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:56 27.09.2021

Крымский федеральный университет прошёл отбор комиссии Министерства науки и высшего образования РФ в программу «Приоритет-2030». Итоги отбора представил глава ведомства Валерий Фальков 27 сентября. Вуз получит базовую часть гранта в размере 100 миллионов рублей.

Для нас это показатель того, что университет движется в правильном направлении. Команда вуза достаточно давно работает над стратегией развития, которую мы и представили на программу. Фокусы были определены ранее, и те преобразования, которые уже идут в университете – это часть реализации нашей стратегии. Например, в этом году мы ввели индивидуальные образовательные траектории для первокурсников. Это тоже элемент представленной нами стратегии. И если комиссия поддержала направления развития вуза, значит, мы идём правильной дорогой, – цитирует ректора пресс-служба вуза. 

Всего Крымский федеральный университет подал на программу 53 подпроекта по пяти направлениям, связанным с развитием инновационного сельского хозяйства, санаторно-курортной реабилитации, биотехнологий и цифровизации, а также культурного богатства полуострова.

Как отметил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, участников программы «Приоритет-2030» выбирали две комиссии.

По каждому вузу принимались самые тщательные решения. Мы не оценивали текущие достижения или репутационные и научные заделы. Мы оценивали программу, её реалистичность, ректора и команду и, конечно, соотносили с национальными целями развития нашей страны и региональной повесткой, – говорит Валерий Фальков.

Комиссия Министерства науки и высшего образования Российской Федерации отобрала в программу «Приоритет-2030» 106 университетов из 49 городов Российской Федерации. Более 60% вузов, вошедших в программу – региональные. Полный список вузов-участников программы опубликован на официальном сайте Минобрнауки РФ.

КФУ получит 100 млн рублей по программе «Приоритет-2030»

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