КФУ проведёт тематическую смену для школьников в МДЦ «Артек»

Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского стал победителем конкурса дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых международным детским центром «Артек» совместно с тематическими партнёрами.

Ведущий вуз полуострова проведёт смену на площадке «Артека» по программе «Юный ботаник», которая направлена на разностороннее развитие обучающихся в области экологии, ботаники, селекции и защиты окружающей среды.

Формат совместного обучения и отдыха будет формировать не только глубокие знания по заявленной тематике, но и прививать любовь к природе, способствовать профессиональной ориентации и воспитывать чувство патриотизма. Это инвестиция в будущее – в поколение ответственных и заботливых граждан, – цитирует пресс-служба советника ректората Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Николая Колюка.

В ходе реализации программы «Юный ботаник» школьники познакомятся с биологическим разнообразием растений и их хозяйственным значением; сформируют практические навыки по выращиванию культуры растений; освоят основы и элементы флористики и ландшафтного проектирования (дизайна); познакомятся с правилами и особенностями гербарного дела и его практическим значением; освоят на практике умения прививать растения, а также изучат основные правила и требования прививки.

Тематическая смена в международном детском центре «Артек» пройдёт в сентябре 2025 года, а в марте-апреле подобная программа будет реализована во Всероссийском детском центре «Алые паруса» в Евпатории.

источник: пресс-служба КФУ

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