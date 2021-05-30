Киберспорт — хобби для развлечения или профессия для заработка

Киберспорт — командное или индивидуальное соревнование на основе видеоигр, как гласит Википедия — ворвался в нашу жизнь не так давно. По сути, вместе с массовым появлением различного рода гаджетов, а также тотальным погружением человечества во всемирную паутину Интернет. Но! И этого небольшого промежутка времени хватило для того, чтоб киберспортом увлеклись миллионы человек по всей планете. Разумеется, кто-то скажет, что — «где спорт, а где компьютерные игры», однако: киберспорт в России — это официально признанный вид спорта! Таковым он стал согласно соответствующему Приказу Министерства спорта Российской Федерации от 29 апреля 2016 года.

Ещё одна особенность киберспорта: вокруг него с завидным постоянством «ломают копья», задаваясь вопросом — хобби ли это для развлечения или же реальная профессия, связанная с заработком денег? И эксперты всё чаще склоняются к последнему варианту. Причём, говорят, в киберспорте финансовую составляющую видят как те, кто в нём задействован непосредственно, так и его зрители. Последние, в частности, делают ставки на исходы поединков киберспортивных поединков https://ggbet.io/, а сами игроки и их команды «воюют» за нешуточные гонорары. Цифры? В 2019 году на соревнованиях по Dota 2 The International размер призового фонда составил ни много ни мало, а 3 миллиона долларов! При этом в 2020 году доход индустрии киберспорта превысил показатель в 1 миллиард долларов.

Что же являет собой киберспорт на день сегодняшний?

Киберспорт — игры командные, игры индивидуальные

И это так. В киберспорт играют как командами, так и один на один. В рамках «домашних» соревнований и мировых турниров. Разумеется, попасть на поля последних мечтают все игроки в киберспорт. В целом же, киберспорт — это игры в стратегии и шутеры (разговорное название — «игры-стрелялки»). Самые популярные из них на день сегодняшний:

Dota 2. Игра, которая держится на жанрах стратегии и MOBA (многопользовательская онлайновая боевая арена).

Игра, которая держится на жанрах стратегии и MOBA (многопользовательская онлайновая боевая арена). Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO). Игра — шутер. Сражаются две команды противников.

Игра — шутер. Сражаются две команды противников. League of Legends (LoL). Игра похожа на Dota 2 — также «держится» на стратегии и MOBA.

Чемпионаты по этим играм собирают огромную аудиторию зрителей. Как результат, именно на них «водятся» и самые большие деньги — спонсоры с готовностью вкладывают деньги в такие соревнования.

Киберспорт — тяжёлый спорт, но усилия оправдываются

Почему? Кибеспортсмены для достижения результат тренируются весьма усиленно. Те, кто постоянно участвуют в соревнованиях, тратят на тренировки по 8-12 часов в день! По сути, больше, чем обычные атлеты. Впрочем, в высшем эшелоне игроков такие усилия оправдывают себя сполна. Высококлассные кибератлеты зарабатывают внушительные суммы. В том же 2019 году общий заработок всех киберспортсменов в мире составил 216 миллионов долларов, а один из ведущих игроков в Dota 2 Йохан «N0tail» Сундштайн единолично заработал 6,8 миллиона.

Представлена ли России в киберспорте? Да. Более того, россиянин Роман Кушнарёв — «RAMZEs666» — на протяжении последних двух лет находится в лидерах рейтингах самых влиятельных киберспортсменов по версии Forbes. Парень за свою карьеру (а ему немногим больше 20 лет) заработал уже более 1,8 миллионов долларов призовых, а в конце 2020 года ещё и «вписался» в немногочисленную когорту мировых топ-спортсменов, которых поддерживает корпорация «Nike».

Ну как тут, учитывая всё выше изложенное, не утверждать, что киберспорт — это всё-таки профессия, а не простое увлечение для любителей посидеть за компьютером, оторвавшись от реальности?

Ещё один повод так говорить ещё более весом: по прогнозам специалистов, в самое ближайшее время киберспорт может перекочевать в категорию олимпийских видов спорта. У МОК, поговаривают, есть планы устроить показательные соревнования кибератлетов уже в 2025 году. Задача, говорят, глобальная — максимально популяризировать кибердисциплины.