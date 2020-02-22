Киев через суд в Гааге пытается вернуть контроль над Крымом

Арбитражный суд в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в иске Украины против России о нарушениях Конвенции ООН по морскому праву. Россия проанализирует это решение «о нарушениях Конвенции ООН по морскому праву в Керченском проливе и Азовском море». Документ должен быть представлен в арбитраж до 20 августа 2021 года. Об этом сообщает МИД РФ.

В то же время, во внешнеполитическом ведомстве заявили о принципиальной важности единогласной поддержки арбитров относительно отсутствия у морского трибунала прав в определении государственной принадлежности суши.

Российская Федерация удовлетворена тем, что принятое решение учитывает наш ключевой аргумент — за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом, — отметили в МИДе. — Российская Федерация рассчитывает, что на следующем этапе рассмотрения данного дела арбитражный трибунал в полной мере учтет российскую позицию и в итоге оставит без удовлетворения все украинские требования.

Украина инициировала данный судебный спор с РФ 16 сентября 2016 года. По мнению официального Киева, Россия нарушает суверенные права Украины на пользование морскими акваториями и континентальным шельфом в прилегающих к Крыму морских зонах (то есть в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе), включая права на природные ресурсы. Киев требует от Москвы прекратить нарушение прав и компенсировать нанесенный ущерб. Российская сторона эти обвинения отвергает.

По мнению Киева, начиная с 2014 года Россия продолжала «эксплуатировать» природные ресурсы Украины, в том числе «обширные запасы нефти и газа». Отдельным пунктом строительство Крымского моста в Керченском проливе называется «незаконным».

Ранее МИД РФ заявил, что украинский иск, направленный в трибунал ООН по морскому праву в Гааге, лежит вне юрисдикции этой инстанции, так как рассматривать вопросы, касающиеся принадлежности суши, он не может.