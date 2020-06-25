Киев направил Москве ноту протеста из-за парадов в Крыму и республиках Донбасса. Москва ответила

В Киеве также обвинили Москву в курсе на «дальнейшую эскалацию в двусторонних отношениях».

Проведение военных парадов в Крыму, а также на неподконтрольных правительству Киева территориях Донбасса Украина расценивает как нарушение российской стороной норм международного права и Минских договоренностей. Об этом говорится в соответствующей ноте протеста, которую МИД Украины направил внешнеполитическому ведомству России.

Рассматриваем проведение 24 июня 2020 года без согласования с украинской стороной так называемых парадов подразделений Черноморского флота Российской Федерации по случаю 75-й годовщины Победы над нацизмом на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Автономной республики Крым и города Севастополь, а также вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированных ею территориях Украины в Донецкой и Луганской областях как откровенное пренебрежение российской стороной действующего законодательства Украины и норм международного права, в том числе резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года «Территориальная целостность Украины, — сообщила пресс-служба МИД Украины.

Кроме того, в связи с парадами в Крыму и Донбассе Киев обвинил Москву в курсе на «дальнейшую эскалацию в двусторонних отношениях, в грубом нарушении» Минских соглашений, а также в «проведении политики милитаризации Крыма, что представляет серьезную угрозу европейской безопасности«. Киев потребовал от Москвы «немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины«.

Интересно, что оригинал ноты, в которой содержится протест Киева в связи с парадом 24 июня в Крыму, пока не поступал в Москву. Однако нота будет возвращена украинской стороне по аналогии с предыдущими подобными нотами. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что вопросы проведения любых мероприятий на территории Крыма решаются исключительно российскими властями.

Хотелось бы в очередной раз напомнить, что Крым — это неотъемлемая часть Российской Федерации и вопросы проведения любых мероприятий на его территории решаются и будут решаться исключительно российскими властями. Вопрос государственной принадлежности Крыма был окончательно закрыт самими крымчанами в ходе референдума в 2014 году и обсуждению не подлежит», — подчеркнула Захарова. «А что касается оригинала ноты протеста внешнеполитического ведомства Украины, то к нам пока оригинал не поступал. Он, как и предыдущие аналогичные ноты, будет возвращен украинской стороне сразу после получения. Еще раз хотела бы рекомендовать Киеву экономить на бумаге, — отметила официальный представитель МИД России.

Официальный представитель МИД РФ указала, что претензии по поводу проведения парадов в Донецке и Луганске, также упомянутые в заявлении МИД Украины, «беспредметны».

По материалам ТАСС.